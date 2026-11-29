बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मोहम्मद शमी की नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात कराई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मोहम्मद शमी की मुलाकात तस्वीर भी सामने आई है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी तस्वीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी जल्द ही राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। मोहम्मद शमी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में बीती रात मुलाकात की। शमी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें यह भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे में बड़ी जिम्मदारी मिल सकती है।

बीजेपी में जल्द शामिल होंगे शमी! बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मोहम्मद शमी की नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात कराई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मोहम्मद शमी की मुलाकात तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बीजेपी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मोहम्मद शमी 6 नवंबर को टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं अब राजनीति में किस्मत आजमाएंगे।

जयंत चौधरी से भी की थी मुलाकात बता दें कि, इस साल सितंबर में मोहम्मद शमी राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात हुई थी। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर शमी के साथ तस्वीर शेयर की थी। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि शमी राजनीति में कदम रख सकते हैं और उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बीजेपी में शामिल होने की चर्चा सामने आने के बाद एक बार फिर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।