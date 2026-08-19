जैश आतंकी जफर पाकिस्तान के लिए 5 साल से जुटा रहा था चंदा, मसूद अजहर से था प्रभावित

मेरठ से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद जफर पांच सालों से चंदा जुटा रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि वह जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित होकर वह जिहाद की राह पर चल पड़ा था।

UP News: मेरठ से पकड़ा गया जैश-ए-मुहम्मद का आतंकी मोहम्मद जफर पांच सालों से चंदा जुटा रहा था। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की जांच में सामने आया है कि मूलरूप से बिहार का रहने वाला आरोपी जफर 2016-17 में मेरठ आया था और लगभग चार सालों तक एक मदरसे में पढ़ाई की। इस दौरान ही जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित होकर वह जिहाद की राह पर चल पड़ा। आरोपी जफर ने पिछले पांच सालों में कितना चंदा जुटाया और इसमें कितनी रकम पाकिस्तान भेजी, इसे लेकर छानबीन जारी है। एटीएस उसके बिहार के एक बैंक खाते का ब्योरा भी खंगाल रही है। एटीएस ने आरोपी के पास से लगभग 25 हजार रुपये भी बरामद हुए थे।

मोहम्मद जफर बहुत पहले ही यूपी के मदरसे से जुड़ गया था। जानकारी के मुताबिक रौटा थाना के मीरगंज स्थित अपने गांव के मदरसे से तालीम लेने के बाद वह यूपी का बुलंदशहर चला गया था। यहां उसने मदरसे में दाखिला लिया और यहीं से उसने मौलवी की डिग्री हासिल की। इस दौरान वह घर आता- जाता रहा, लेकिन इसके संदिग्ध गतिविधि को किसी को भनक नहीं लगी। इस साल मई महीने में इसने शादी की और मधेपुरा जिले के एक मदरसे में पढ़ाने लगा था। फिर बाद में मेरठ चला गया।

मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई एटीएस की कार्रवाई उधर, यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य जगहों पर छापेमारी की है। प्रदेशभर में दर्जनों संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छह से ज्यादा बैंकों में मौजूद इन लोगों के खातों की भी जांच की जा रही है। आरोपियों के फोन की फोरेंसिक जांच भी हो रही है और पता किया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैसेजिंग एप्लीकेशन पर किन-किन लोगों से बातचीत कर रहे थे।

मदरसे और मस्जिद के नाम पर जुटाया चंदा यूपी एटीएस ने मोहम्मद जफर को दो दिन पहले गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मोहम्मद जफर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है और रिक्रूट होने के लिए बातचीत की थी। इसके साथ ही जफर ने मदरसे और मस्जिद के नाम पर चंदा जुटाया और इस रकम को जैश-ए-मोहम्मद को फंडिंग के रूप में भेजा था। इसके अलावा जफर के नेटवर्क और बाकी आतंकी संगठनों से जुड़े दर्जनभर संदिग्ध को प्रदेशभर में एटीएस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन लोगों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।