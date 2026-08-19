Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जैश आतंकी जफर पाकिस्तान के लिए 5 साल से जुटा रहा था चंदा, मसूद अजहर से था प्रभावित

By Pawan Kumar Sharma
मेरठ
Follow us on Google News
share

मेरठ से पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद जफर पांच सालों से चंदा जुटा रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि वह जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित होकर वह जिहाद की राह पर चल पड़ा था।

Mohammad Zafar had been collecting donations for Pakistan for 5 years
जैश ए मोहम्मद का आतंकी मोहम्मद जफर

UP News: मेरठ से पकड़ा गया जैश-ए-मुहम्मद का आतंकी मोहम्मद जफर पांच सालों से चंदा जुटा रहा था। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की जांच में सामने आया है कि मूलरूप से बिहार का रहने वाला आरोपी जफर 2016-17 में मेरठ आया था और लगभग चार सालों तक एक मदरसे में पढ़ाई की। इस दौरान ही जैश-ए-मुहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से प्रभावित होकर वह जिहाद की राह पर चल पड़ा। आरोपी जफर ने पिछले पांच सालों में कितना चंदा जुटाया और इसमें कितनी रकम पाकिस्तान भेजी, इसे लेकर छानबीन जारी है। एटीएस उसके बिहार के एक बैंक खाते का ब्योरा भी खंगाल रही है। एटीएस ने आरोपी के पास से लगभग 25 हजार रुपये भी बरामद हुए थे।

मोहम्मद जफर बहुत पहले ही यूपी के मदरसे से जुड़ गया था। जानकारी के मुताबिक रौटा थाना के मीरगंज स्थित अपने गांव के मदरसे से तालीम लेने के बाद वह यूपी का बुलंदशहर चला गया था। यहां उसने मदरसे में दाखिला लिया और यहीं से उसने मौलवी की डिग्री हासिल की। इस दौरान वह घर आता- जाता रहा, लेकिन इसके संदिग्ध गतिविधि को किसी को भनक नहीं लगी। इस साल मई महीने में इसने शादी की और मधेपुरा जिले के एक मदरसे में पढ़ाने लगा था। फिर बाद में मेरठ चला गया।

ये भी पढ़ें:मदरसे में आतंक की पाठशाला, स्लीपर मॉड्यूल तैयार करता था जैश का आतंकी

मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद तेज हुई एटीएस की कार्रवाई

उधर, यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य जगहों पर छापेमारी की है। प्रदेशभर में दर्जनों संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छह से ज्यादा बैंकों में मौजूद इन लोगों के खातों की भी जांच की जा रही है। आरोपियों के फोन की फोरेंसिक जांच भी हो रही है और पता किया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैसेजिंग एप्लीकेशन पर किन-किन लोगों से बातचीत कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:जैश ए मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था चंदा

मदरसे और मस्जिद के नाम पर जुटाया चंदा

यूपी एटीएस ने मोहम्मद जफर को दो दिन पहले गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मोहम्मद जफर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है और रिक्रूट होने के लिए बातचीत की थी। इसके साथ ही जफर ने मदरसे और मस्जिद के नाम पर चंदा जुटाया और इस रकम को जैश-ए-मोहम्मद को फंडिंग के रूप में भेजा था। इसके अलावा जफर के नेटवर्क और बाकी आतंकी संगठनों से जुड़े दर्जनभर संदिग्ध को प्रदेशभर में एटीएस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन लोगों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:पूर्णिया का जफर बड़ा आतंकी, जैश-ए-मुहम्मद से कनेक्शन; ATS ने मेरठ से दबोचा

खंगाली जा रही बैंक डिटेल

प्रारंभिक जांच में छह बैंकों में आरोपियों के खाते मिले हैं, जहां लेनदेन का रिकार्ड देखा जा रहा है। दूसरी ओर, इन लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट भी खंगाले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से किन-किन लोगों के संपर्क में आए, इसका भी पता किया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों के मोबाइल की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।