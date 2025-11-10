...तो मोदी-योगी की तारीफ करूंगा, बीएसपी में जाने पर विचार, आजम खां का क्या इशारा?

संक्षेप: सपा महासचिव आजम खां इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद से मीडिया चैनलों पर उनका इंटरव्यू हो रहा है। ऐसे ही एक इंटव्यू में उन्होंने मोदी-योगी और बसपा को लेकर ऐसी बातें बोली हैं जिनपर नई बहस छिड़ने की उम्मीद है।

समाजवादी पार्टी (सपा)के वरिष्ठ नेता आजम खां ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें प्रस्ताव देती है कि बीएसपी या कांग्रेस में जाने के बदले अखिलेश यादव का साथ छोड़ दें और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएं, तो वह इस पर विचार करेंगे। आजम खां ने कहा कि अगर मुकदमे वापस ले लिए जाएं तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दूंगा और उनकी हर जगह तारीफ करूंगा। लेकिन वोट सपा के लिए मांगूंगा। आजम खां के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। आजम खां लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे हैं। अब भी कई मामलों में उनकी पेशी लगातार हो रही है। पिछले ही हफ्ते सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे। इस दौरान बेटा अब्दुल्ला भी उनके साथ था। अखिलेश यादव ने भी सपा सरकार आने पर आजम खां के मुकदमे वापस लेने की बात कही है।

यूट्यूब चैनल फोर पीएम से बातचीत में आजम खां ने जेल में बिताए सबसे दर्दनाक अनुभव को भी साझा किया। बताया कि कैसे एक दिन उन्हें और बेटे अब्दुल्ला को अचानक रात साढ़े तीन बजे जगाकर जेल के बाहर लाया गया था। आजम खां से जब पूछा गया कि बीजेपी एक प्रपोजल अगर आपको दे कि बीएसपी या कांग्रेस में शामिल हो जाइए और अखिलेश को छोड़ दीजिए। हम आपके सभी मुकदमे वापस ले लेंगे। इस प्रस्ताव पर आजम खां क्या कहना होगा? आजम ने बिना एक सेकेंड की देरी किए कहा कि आपके माइक पर आकर प्रस्ताव दें। हम जरूर विचार करेंगे।

जब उनसे पूछा गया कि आप अखिलेश का साथ छोड़ने पर विचार करेंगे तो कहा कि मुकदमे वापस करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, इस बात पर विचार करूंगा। पहले सरकार मेरे मुकदमे वापस तो ले। मैं प्रधानमंत्री को फूलों का गुलदस्ता दूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मुख्यमंत्री को भी गुलदस्ता दूंगा और उनकी हर जगह तारीफ करूंगा। वोट समाजवादी पार्टी के लिए मांगूंगा।

लगा आज बेटे से अंतिम मुलाकात आजम खां ने इस दौरान अपने जेल के दर्दनाक अनुभव भी साझा किए। कहा कि यह ऐसा वाकया था जब मेरा दिल बंद हो जाना चाहिए था और मुझे वहीं मर कर गिर जाना चाहिए था। बताया कि रात के 3:30 बजे रामपुर की जेल से मुझे और मेरे बच्चे को सोते हुए उठाया गया। हम से कहा गया कि चलिए बाहर, आपका ट्रांसफर हो गया है। जब हम जेल से बाहर आए तो बहुत ज्यादा पुलिस थी। पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी थी। लग रहा था कि हथियारों और वर्दियों के सिवा कुछ है ही नहीं। हम बहुत सहमे थे। हम दोनों साथ-साथ चलकर बाहर निकले तो हमें अलग अलग गाड़ियों में बैठने के लिए कहा गया।