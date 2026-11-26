भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज 4 दिसंबर को शादी करेंगे। लखनऊ के होटल रमाडा में समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शाहरुख खान समेत करीब दो हजार मेहमानों को न्योता भेजा गया है।

अखिलेश सपरिवार तो कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे मेहमान प्रिया सरोज की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। उनके पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ समारोह में शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, किंजरापु राम मोहन नायडू और कमलेश पासवान समेत आठ से दस केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। करीब 90 सांसदों और विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला के पहुंचने की भी संभावना है।

क्रिकेट के सितारों से सजेगी महफिल रिंकू सिंह के क्रिकेटर मित्रों के पहुंचने का सिलसिला तीन दिसंबर से शुरू होगा। भुवनेश्वर कुमार, तिलक वर्मा, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, पीयूष चावला और कुलदीप यादव समेत कई क्रिकेटरों को न्योता दिया गया है। भोजपुरी कलाकार समर सिंह सहित फिल्म जगत की अन्य हस्तियां भी समारोह की रौनक बढ़ाएंगी। शादी की तैयारियों में खानपान से लेकर पहनावे तक का खास ध्यान रखा गया है। मेहमानों के लिए पूरी तरह शाकाहारी व्यंजनों का इंतजाम होगा। सूप से लेकर डेजर्ट तक लजीज पकवान परोसे जाएंगे। प्रिया सरोज ने दिल्ली और लखनऊ से अपने परिधानों की खरीदारी की है। बनारस की प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां भी उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं।