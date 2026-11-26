मोदी-योगी से लेकर शाहरुख तक, अखिलेश सपरिवार; रिकूं सिंह- प्रिया सरोज की शादी में 2 हजार मेहमानों को निमंत्रण
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज 4 दिसंबर को शादी करेंगे। लखनऊ के होटल रमाडा में समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शाहरुख खान समेत करीब दो हजार मेहमानों को न्योता भेजा गया है।
लखनऊ, संवाददाता: क्रिकेट के मैदान पर अपने छक्कों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर करने वाले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह अब जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। चार दिसंबर को रिंकू सिंह और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज विवाह बंधन में बंधेंगे। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए लखनऊ के होटल रमाडा में भव्य शादी समारोह आयोजित होगा। विवाह के इस जश्न में राजनीति, क्रिकेट और फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों का जमावड़ा लगने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान समेत देशभर से करीब दो हजार मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। तीन दिसंबर से होटल में उत्सव और मांगलिक रस्मों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेहंदी, पूजा और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के बीच शादी का माहौल उल्लास और उमंग से सराबोर रहेगा।
अखिलेश सपरिवार तो कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे मेहमान
प्रिया सरोज की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। उनके पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ समारोह में शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, किंजरापु राम मोहन नायडू और कमलेश पासवान समेत आठ से दस केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। करीब 90 सांसदों और विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला के पहुंचने की भी संभावना है।
क्रिकेट के सितारों से सजेगी महफिल
रिंकू सिंह के क्रिकेटर मित्रों के पहुंचने का सिलसिला तीन दिसंबर से शुरू होगा। भुवनेश्वर कुमार, तिलक वर्मा, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, पीयूष चावला और कुलदीप यादव समेत कई क्रिकेटरों को न्योता दिया गया है। भोजपुरी कलाकार समर सिंह सहित फिल्म जगत की अन्य हस्तियां भी समारोह की रौनक बढ़ाएंगी। शादी की तैयारियों में खानपान से लेकर पहनावे तक का खास ध्यान रखा गया है। मेहमानों के लिए पूरी तरह शाकाहारी व्यंजनों का इंतजाम होगा। सूप से लेकर डेजर्ट तक लजीज पकवान परोसे जाएंगे। प्रिया सरोज ने दिल्ली और लखनऊ से अपने परिधानों की खरीदारी की है। बनारस की प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां भी उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं।
8 जून को हुई थी रिंकू- प्रिया की सगाई
आपको बता दें रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की 8 जून को सगाई हुई थी। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने एक-दूसरे को रिंग पहनाई थी। रिंग सेरेमनी लखनऊ के पांच सितारा होटल सेनट्रम में रखी गई थी। इस सेरमेनी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स प्रवीण कुमार और पीयूष चावला के अलावा यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुयाल जैसे नामचीन खिलाड़ी शामिल हुए थे।