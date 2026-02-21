मोदी कल नमो भारत और मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन, सौगात से पहले पीएम का आया ट्वीट

पीएम मोदी नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। यह देश की पहली ऐसी प्रणाली है जहां एक ही ट्रैक पर हाई-स्पीड रीजनल ट्रेन और स्थानीय मेट्रो दोनों दौड़ेंगी। सौगात से मोदी ने पोस्ट किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ की बुलंदियों को नई उड़ान देंगे। करीब 105 मिनट के दौरे में नमो भारत और मेट्रो की सौगात देंगे। मेरठ समेत वेस्ट यूपी को संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 20 मिनट के भीतर दोपहर 12.30 से 12.50 बजे के बीच नमो भारत (आरआरटीएस) के नए मेरठ खंड और बहुप्रतीक्षित मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। यह देश की पहली ऐसी प्रणाली है जहां एक ही ट्रैक पर हाई-स्पीड रीजनल ट्रेन और स्थानीय मेट्रो दोनों दौड़ेंगी।

वही्ं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। मोदी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश समेत देशभर में रेल कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में कल दोपहर करीब 12:30 बजे मेरठ में देश की सबसे तेज मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे खंडों के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करूंगा। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने का भी सुअवसर मिलेगा।

मेरठ एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही क्रांतिधरा मेरठ एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 105 मिनट के बेहद अहम दौरे के दौरान मेरठ की कनेक्टिविटी और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस दौरे का मुख्य आकर्षण 'नमो भारत' ट्रेन और 'मेरठ मेट्रो' का भव्य उद्घाटन होगा। ​प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का मिनट-दर-मिनट खाका तैयार कर लिया गया है, जो शहर के बुनियादी ढांचे के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री का यह दौरा कुल दो घंटे 15 मिनट, अर्थात 105 मिनट का होगा, जिसमें विकास की रफ्तार और संवाद का संगम दिखेगा।

जनसभा और संबोधन उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर एक बजे से 1.50 बजे के बीच लगभग 50 मिनट के इस भाषण में वह मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भविष्य के विजन को साझा करेंगे।

कुल उपस्थिति 105 मिनट मेरठ आगमन से लेकर प्रस्थान तक प्रधानमंत्री कुल 105 मिनट मेरठ की धरती पर रहेंगे, जो शहर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है।