आजादी के पहले वाला हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं मोदी, रायबरेली के मनरेगा चौपाल में बरसे राहुल गांधी

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी आजादी के पहले वाला हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं। 

Jan 20, 2026 04:34 pm IST
आरएसएस और नरेंद्र मोदी आजादी के पहले जैसा हिन्दुस्तान था वैसा हिन्दुबनाना चाहते हैं। जहां पर आपके हाथों से आपकी जमीन छीनी जाएं, आपके सारे हक छीने जाएं, योजनाएं छीनी जाएं और योजना का पैसा आडानी और अम्बानी को दिया जाए, आपकी जमीन अम्बानी व अडानी के हवाले कर दिया जाए और आप भुखमरी की ओर चले जाएं, यह इनका लक्ष्य है। हिन्दुस्तान की सरकार अडानी व अम्बानी की सरकार है। किसानों मजदूरों की सरकार नहीं है। इस देश को अम्बानी व अड़ानी के सरकार से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबका नुकसान होगा, आपकी जमीन व आपका भविष्य छीन लिया जाएगा। रायबरेली में ऊंचाहार के उमरन गांव में आयोजित मनरेगा चौपाल में उक्त विचार सांसद राहुल गांधी ने व्यक्त किए।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पार्टी द्वारा आयोजित मनरेगा चौपाल को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सारा पॉवर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। गरीब जनता का प्रोटेक्शन हटा दिया गया है। जो लोकतंत्र की जड़ को काटा गया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश मनरेगा बचाने का आंदोलन कर रही है, लोकतंत्र और मजदूरों की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं।

नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा-पूरा धन गौतम अडानी व अम्बानी को देना चाहते हैं। मनरेगा को अहिस्ता-अहिस्ता समाप्त करना चाह रहे हैं। सरकार तीसरे स्तंभ लोकतंत्र को खत्म कर रही है। सरकार पंचायत व लोकल बाडी को कमजोर कर रही है। कांग्रेस व उसके कार्यकर्ता मनरेगा को खत्म नहीं होने देंगे।

