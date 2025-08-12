Moderate to heavy rain in UP for the next three days Orange alert issued in these districts UP Rain: यूपी में अगले तीन दिन मध्यम से तेज बारिश के आसार, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsModerate to heavy rain in UP for the next three days Orange alert issued in these districts

UP Rain: यूपी में अगले तीन दिन मध्यम से तेज बारिश के आसार, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबादTue, 12 Aug 2025 08:37 PM
दक्षिण पश्चिम मानसून की बनी हुई सक्रियता के चलते कुछ दिनों से रोजाना ही बारिश होने का सिलसिला जारी है, लेकिन अगले तीन दिनों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज बुधवार को मुरादाबाद में गरज के साथ वर्षा होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश का यलो अलर्ट, जबकि, शनिवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रुक-रुककर सिलसिलेवार बारिश होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आने के आसार हैं। दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है।

इन जिलों में भारी से बहुत भारी होने की संभावना

यूपी के देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर ,बरेली और आसपास के इलाको में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में यलो अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संतकबीरनगर, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, महराजगंज, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाको में यलो अलर्ट जारी है।

पहाड़ों पर अलर्ट, नदियों में फिर बढ़ सकता है जलस्तर

मौसम विभाग ने आगामी चार दिनों में उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बारिश का कहर बढ़ने का असर मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के तौर पर सामने आ सकता है। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है।

