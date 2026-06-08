Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मॉडल को एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे किया यौन शोषण, माइंड वॉश कर धर्म बदलवाने की थी साजिश

Ajay Singh हिटी, मेरठ/ सरधना
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद की रहने वाली युवती मॉडल है और स्टेज शो समेत विज्ञापन आदि की शूटिंग में काम करती है। युवती ने बताया कि 2015 में उसकी मुलाकात वसील से हुई, जो फोटो शूट और मॉडलिंग करता था। युवती ने आरोप लगाया कि प्रेम जाल में फंसाकर वसील उसे मुंबई में फिल्मों में काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया।

मॉडल को एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे किया यौन शोषण, माइंड वॉश कर धर्म बदलवाने की थी साजिश

UP News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली एक मॉडल का मेरठ के सरधना निवासी वसील ने लव जेहाद में फंसाकर यौन शोषण किया। मुंबई में अभिनेत्री बनाने का झांसा दिया और अपने साथ लिव इन में रखा। आरोपी ने माइंड वॉश कर धर्मांतरण कराने की साजिश भी की। अब आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया है।

गाजियाबाद के रंजीत नगर की रहने वाली युवती मॉडल है और स्टेज शो समेत विज्ञापन आदि की शूटिंग में काम करती है। युवती ने बताया कि वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात सरधना के आजादनगर निवासी वसील से हुई, जो फोटो शूट और मॉडलिंग करता था। युवती ने आरोप लगाया कि प्रेम जाल में फंसाकर वसील उसे मुंबई में फिल्मों में काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद दोनों मुंबई में एक ही फ्लैट में लिव इन में रहे। इस दौरान आरोपी ने तीन बार जबरन उसका गर्भपात कराया और करियर का हवाला देकर चुप करा दिया। अब इतने समय साथ रहने के बाद वसील ने कहीं और शादी कर ली।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:लॉरेंस के नाम से फैलाया खौफ, AMU कर्मचारी ने 8 लोगों से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी

इसकी जानकारी पर सोमवार को वह वसील के सरधना स्थित आवास पर पहुंची और हंगामा कर दिया। यहां से युवती अपने परिजनों के साथ मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय के कार्यालय पहुंची और तहरीर दी। आरोप लगाया कि वसील ने लव जेहाद के तहत उसे फंसाया और शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। उसका माइंड वॉश कर कई बार धर्मांतरण का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी।

आरोपी युवक और परिजनों पर धमकी देने का आरोप

पीड़ित युवती ने बताया कि वसील की शादी की बात पता चलने पर वह सरधना पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान वसील और उसके परिजनों ने उसे हत्या की धमकी दी, साथ ही मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया। उसके पास वसील के साथ के फोटो-वीडियो और रकम देने के साक्ष्य हैं। युवती की ओर से वसील, उसके परिजनों और दो अज्ञात के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर तहरीर दी गई है।

ये भी पढ़ें:UP: मासूमों को दही पसंद थी, पिता ने उसी में मिला दिया जहर; बेटा-बेटी को मार डाला
ये भी पढ़ें:UP: प्राइमरी शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादला प्रक्रिया शुरू, ये बाध्यता नहीं
ये भी पढ़ें:यूपी में फिर एनकाउंटर, पूर्व सांसद को धमकी देने वाले और रेप आरोपी को लगी गोली

वसील पर 50 लाख हड़पने का आरोप

युवती ने ये भी आरोप लगाया कि मुंबई में रहने के दौरान वसील का खर्च भी वह खुद ही उठाती थी। 11 साल में वसील ने उससे करीब 50 लाख रुपये लिए।

क्या बोले एसएसपी

मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय ने कहा कि मॉडल युवती की ओर से एक शिकायत देकर यौन शोषण, धर्मांतरण के प्रयास और कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। सीओ सरधना को जांच और कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Rape Case up rape case Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।