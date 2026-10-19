मॉडल श्रद्धा दुबे के वीडियो ने मचाई खलबली, इंस्पेक्टर, डीसीपी के बाद एसीपी भी हटाए गए

लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार श्रद्धा दुबे का के वायरल वीडियो ने यूपी पुलिस की फजीहत करा दी है। इस फजीहत से बचने को अब ताबड़तोड़ ऐक्शन हो रहा है। पहले इंस्पेक्टर, फिर डीसीपी अब एसीपी को हटाया गया है।

राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे के वीडियो ने पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। वीडियो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर आने के 24 घंटे के अंदर ही एक के बाद एक तीन ऐक्शन हो गए हैं। रविवार की दोपहर हजरतगंज कोतवाली के चर्चित इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हटाया गया। देर रात डीसीपी विक्रांत वीर हटे और सोमवार की सुबह हजरतगंज के एसीपी रजनीश वर्मा को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कई अन्य एसीपी के कार्य क्षेत्र भी बदल दिए गए। कारोबारी शिवा की 9 अक्टूबर को मौत हुई थी। मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन समेत पांच के खिलाफ उसी दिन हत्या की एफआईआर दर्ज हो गई थी।

वारदात के दस दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे और श्रद्धा आराम से वीडियो के जरिए न्यूज एजेंसियों और टीवी चैनलों पर छाई रही। जिस श्रद्धा दुबे तक तेजतर्रार यूपी पुलिस नहीं पहुंच पा रही, इनाम 25 हजार से 50 हजार कर रही है, उस श्रद्धा दुबे के पास एएनआई न्यूज एजेंसी पहुंच गई और बकायदा उसका इंटरव्यू ले लिया। यही इंटरव्यू चैनलों और सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली ही कटघरे में आ गई। साफ हो गया कि श्रद्धा को कोई बड़ा नामचीन या रसूखदार बचा रहा है।

एक फरार और वांछित मॉडल के इंटरव्यू के लिए न्यूज एजेंसी से सेटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में साफ हो गया कि श्रद्धा के नामचीन लोगों और अफसरों से कनेक्शन के जो आरोप लग रहे थे, उसमें कहीं न कहीं दम है। श्रद्धा ने एक के बाद एक तीन वीडियो भी जारी कर अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश की थी। पहले वीडियो में उसने सबसे पहले नामचीनों और अफसरों से कनेक्शन नहीं जोड़ने की बात कही थी। अब जिस तरह उसने फरारी के दौरान न्यूज एजेंसी को बाइट दी है, साफ है कि कोई नामचीन उसका साथ दे रहा है।

न्यूज एजेंसी को दी गई बाइट के बाद ही सबसे पहले हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके बाद डीसीपी विक्रात वीर पर गाज गिरी और हटाए गए। अब एसीपी रजनीश वर्मा को हटाया गया है। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने तीन अन्य एसीपी को भी बदल दिया है। रजनीश को हजरतगंज एसीपी के पद से हटाने के बाद सहायक पुलिस आयुक्त अपराध बनाया गया है। कैसरबाग के एसीपी अभिषेक कुमार पांडेय को रजनीश की जगह हजरतगंज भेजा गया है।

वहीं, एसीपी कार्यालय से गौरव उपाध्याय को कैसरबाग भेजा गया है। एसीपी महानगर अंकित कुमार को गौरव वाली जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वहीं डीसीपी के पद से हटाए गए विक्रांत वीर की जगह कुछ दिन पहले ही बाराबंकी एसपी से डीसीपी यातायात बनाए गए अर्पित विजयवर्गीय को लाया गया है। अब वह डीसीपी मध्य का कामकाज देखेंगे।