मॉडल श्रद्धा दुबे पर कसेगा और शिकंजा, वायरल ऑडियो-वीडियो की शुरू हुई फोरेंसिक जांच

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे पर पुलिस का शिकंजा और कस रहा है। उसके वायरल ऑडियो और वीडियो की फोरेंसिक जांच शुरू हो गई है। इनमें श्रद्धा शिवा को धमका रही है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और वीडियो की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इन सभी आडियो और वीडियो को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट श्रद्धा की वायस का मिलान कराकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस फूंक-फूंककर कदम रख रही है। इसके साथ ही साक्ष्यों का संकलन बहुत मजबूती के साथ कर रही है।

हत्याकांड में पुलिस आरोपी मॉडल श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश के बयानों का मिलान भी करा रही है। बयानों का मिलान सीसी फुटेज, घटना के समय और प्रागनारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले उसके पड़ोसियों से किया जाएगा। हत्याकांड में श्रद्धा की नौकरानी और पड़ोसियों के बयान भी बेहद अहम हैं। पुलिस अपार्टमेंट रहने वाले लोगों और हत्यारोपियों के बयानों की तस्दीक करेगी।

पुलिस हत्याकांड में माडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट से अनुमति लेकर हत्यारोपियों से जेल में पूछताछ करने के साथ ही उन्हें रिमांड पर भी लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस श्रद्धा के एक करीबी समेत दो अन्य मददगारों के खिलाफ साक्ष्य संकलन कर रही है। जल्द ही वह भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

फरारी के दौरान वायरल हुए ऑडियो-वीडियो श्रद्धा दुबे की फरारी के दौरान एक के बाद एक कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए थे। 14 अक्तूबर की रात श्रद्धा का पहला वीडियो 1 मिनट 15 सेकंड का वायरल हुआ था। 14 अक्तूबर की रात ही दूसरा वीडियो 36 सेकंड का आया है।

इसके बाद 15 अक्तूबर की दोपहर तीसरा वीडियो 5 मिनट 28 सेकंड का वायरल हुआ। 18 अक्तूबर की शाम एएनआई को साक्षात्कार का वीडियो सामने आया। 3 मिनट 57 सेकंड के इस वीडियो में श्रद्धा ने खुद को बेगुनाह बताया था। इसके बाद 21 अक्तूबर की सुबह तीन आडियो वायरल हुए। इसमें वह शिवा को धमकी देते सुनाई दे रही थी।

श्रद्धा से मिलने पहुंचे युवको को जेल गेट से लौटाया श्रद्धा दुबे से जिला जेल में सोमवार को मिलने पहुंचे युवक को गेट से ही लौटा दिया गया।युवक खुद को श्रद्धा का चचेरा भाई ओम वर्मा बता रहा था। त्रिवेणी नगर निवासी ओम ने जेल में मुलाकात की ऑनलाइन पर्ची बनवाते समय खुद को श्रद्धा का चेचेरा भाई बताया था। जेल प्रशासन के मुताबिक श्रद्धा ने सूची में सिर्फ पिता समेत परिवार के दूसरे सदस्यों ने नाम दिये थे। इस लिए जेल प्रशासन ने पुलिस सत्यापन न होने की वजह से ओम की मुलाकात कराने से मना कर दिया।