मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल में होटल कारोबारी की पनाह में है, ट्रेस होने पर बदल रही ठिकाना; करीब पहुंची पुलिस
मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल में लोकेशन ट्रेस होने पर ठिकाना बदल रही है। वह किसी होटल कारोबारी की पनाह में है। पुलिस करीब पहुंच गई है। किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।
बहराइच, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की चौतरफा नाकेबंदी पुलिस ने कर ली है। पुख्ता सुबूत के बाद पुलिस ने अपना जाल फैलाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लोकेशन ट्रेस होने के बाद उसने दो ठिकानों को बदला है। वह किसी होटल कारोबारी की पनाह में है। श्रद्धा दुबे बार-बार लोकेशन बदल रही है। पुलिस करीब पहुंच गई है। किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है।
दरअसल, श्रद्धा दुबे का नेपाल में पहले से ही पैठ बनी हुई। मॉडलिंग और अन्य व्यवसाय को लेकर नेपालगंज समेत कई शहरों के कारोबारियों से उसके अच्छे सम्बंध बताए जा रहे हैं। इसलिए उसका यहां आना जाना रहता था। इसलिए वह यहां के शहरों और नियम कानून से भलीभांति परिचित है। इसलिए उसने अपना ठिकाना नेपाल को बनाया है। उसके यहां कई व्यावसायिक मित्र भी हैं।
पुलिस ने आफरूट पर अपनी निगरानी बढ़ाई
बताया जा रहा है कि पहले जो लोकशन ट्रेस हुई थी उसमें वह एक होटल कारोबारी के आवास की बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि शिवा शर्मा के भी नेपाल के कारोबारियों से बेहतर सम्बंध थे। उधर, पुलिस से घिरता देख वह अपने ठिकने बदल रही है। इससे पुलिस को उम्मीद है कि वह जल्द पकड़ में आएगी। वैसे भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने नेपाल को आने जाने वाले आफरूट पर अपनी निगरानी बढ़ाई है। यह आफ रूट रुपईडीहा बार्डर से अलग हैं जिससे आवागमन किया जा सकता है। पुलिस उसके एंट्री को लेकर सतर्क है।
24 घंटे में श्रद्धा के तीन और शिवा के दो वीडियो वायरल :
14 अक्तूबर की रात : श्रद्धा का पहला वीडियो : 1 मिनट 15 सेकेंड का
14 अक्तूबर की रात : श्रद्धा का दूसरा वीडियो : 36 सेकेंड का
15 अक्तूबर की दोपहर : श्रद्धा का तीसरा वीडियो 5 मिनट 28 सेकेंड का
15 अक्तूबर की दोपहर : शिवा का पहला वीडियो 23 सेकेंड का
15 अक्तूबर की दोपहर : शिवा का दूसरा वीडियो 58 सेकेंड का
वीडियो वायरल कराने के पीछे कौन?
गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक हत्यारोपी श्रद्धा के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो वायरल कराकर श्रद्धा अपनी सफाई दे रही है। इसके बाद मोबाइल बंद कर देती है। यह वीडियो वायरल कराने के पीछे किसका हाथ है? सोशल मीडिया पर यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा है कि श्रद्धा बहुत शातिर है। उसके पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है। वह यह वीडियो उसे वायरल कराकर अपनी सफाई सोशल मीडिया के जरिए देने के लिए कह रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें