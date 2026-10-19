मॉडल श्रद्धा दुबे कभी नामचीन तो कभी रसूखदारों संग घूमती, रात में पार्टी, पूर्व ड्राइवर ने खोले कई राज

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार श्रद्धा दुबे के पूर्व ड्राइवर ने उसकी कारस्तानियों के कई खुलासे किए हैं। कहा कि वह हर पहर रंग बदलती थी। नामचीन और रसूखदारों के नाम पर जेल भेजने की धमकी देती थी।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में एक तरफ मॉडल श्रद्धा दुबे पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ उससे जुड़े कई राज खुल रहे हैं। अब श्रद्धा के पूर्व ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। ड्राइवर के अनुसार सात दिन की ड्राइवर की नौकरी में सुबह, दोपहर और रात, हर पहर मॉडल श्रद्धा का बदला हुआ रूप देखा है। दोपहर से उसकी दिनचर्या शुरू होती थी। कभी समाजसेविका बनकर राजनैतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ घूमती तो कभी रसूख से जुड़े कुछ अन्य नामचीन लोगों के साथ। रात में क्लबों में पार्टी करती। यह सनसनीखेज खुलासा रायबरेली रोड पर रहने वाले श्रद्धा की एसयूवी चलाने वाले एक पूर्व ड्राइवर ने किया।

ड्राइवर के मुताबिक उसने करीब पांच महीने पहले किसी परिचित के जरिए श्रद्धा की गाड़ी चलाने की नौकरी शुरू की थी। श्रद्धा की हरकतों से त्रस्त होकर सात दिन में ही काम छोड़ दिया। काम छोड़ने पर जब मेहनताने के 1800 रुपये की मांग की तो उसने जान से मरवाने की धमकी दी थी। कई रसूखदार लोगों के साथ अपनी फोटो दिखाती थी। इसके बाद मेहनताना भी छोड़ दिया था।

पहले नजदीकियां बढ़ाती फिर ब्लैकमेलिंग उसने बताया कि श्रद्धा देर रात तक क्लबों और बार में पार्टी करती थी। आधी रात के बाद फ्लैट पर लौटती तो कभी नहीं भी। वह लोगों को गले में दो तोला मोटी सोने की चेन और उनकी रईशियत देखकर जाल में फंसाती थी। जाल में फंसे व्यक्ति से करीबियां बढ़ाती और फिर उसकी व्यक्तिगत जानकारी और फोटो जुटाकर ब्लैकमेल करना शुरू करती।

पुलिस के शिकायत और रसूखदारों से संबंध होने का हवाला देकर जेल भेजने की धमकी देती। यह सनसनीखेज खुलासा श्रद्धा के एक पूर्व ड्राइवर ने किया। उसने बताया कि मौका देखते ही श्रद्धा रंग बदल देती थी। कभी रसूखदारों और नामचीन हस्तियों के पास बैठकर रोती अपनी मजबूरी बताती थी। जब वह उसके घड़ियाली आंशुओं से पिघल जाते तो उसका फायदा उठाकर उनसे रुपये ऐंठने लगती। रसूखदारों के नाम का फायदा उठाकर सरकारी विभागों में भी उसने अच्छी पकड़ बना रखी थी।

पार्लर में मेकअप कराती फिर किसी से फोन कराकर नहीं देती थी रुपये चालक ने बताया कि श्रद्धा महंगे-महंगे पार्लर में जाती थी। वहां अपना मेकअप कराती थी। काम हो जाने के बाद वह पार्लर वाले को भुगतान भी नहीं करती थी। जब वह रुपये मांगता तो श्रद्धा फोन पर किसी से बात करा देती थी। इसके बाद बिना रुपये दिए वहां से वापस आ जाती थी। इसी तरह गाड़ी में डीजल डालने का पेमेंट भी कोई और ऑनलाइन ही करता था।

श्रद्धा के फ्लैट पर सहारनपुर कोर्ट का नोटिस चस्पा माडल श्रद्धा के फ्लैट पर रविवार दोपहर सहारनपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी नोटिस चस्पा किया गया। कोर्ट ने श्रद्धा को पक्ष रखने के लिए तलब किया है और 31 अक्तूबर तक का समय दिया है। दरअसल, सहारनपुर पुलिस ने वर्ष 2024 में श्रद्धा के करीबी दोस्त व साइबर अपराधी अंकित जायसवाल को 90.59 लाख की ठगी में गिरफ्तार किया था। सहारनपुर के डॉक्टर प्रभात वर्मा ने अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उधर, हजरतगंज पुलिस ने हत्या के आरोप में श्रद्धा का फ्लैट सील कर दिया।

अंकित लखनऊ का रहने वाला है और उसके पास से श्रद्धा के नाम से दर्ज लग्जरी कार बरामद हुई थी। कार दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर की है और श्रद्धा के नाम से दर्ज है। कार रिलीज कराने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने श्रद्धा दुबे के नाम नोटिस जारी कर 31 अक्तूबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। सहारनपुर कोर्ट का यह नोटिस श्रद्धा दुबे के बालू अड्डा स्थित फ्लैट पर पुलिस ने चस्पा किया है। वहीं, हजरतगंज पुलिस ने हत्या के मामले में फरार श्रद्धा के फ्लैट को सील भी कर दिया है।