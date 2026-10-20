श्रद्धा दुबे का मामला सरकार को ले डूबेगा, अखिलेश यादव बोले- मॉडल का केस सामान्य नहीं है
लखनऊ का चर्चित मॉडल श्रद्धा दुबे केस अब राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए हैं। मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह केस सरकार ले डूबेगा, यह सामान्य मामला नहीं है।
लख्रनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सामान्य केस नहीं है। यह मामला सरकार को ले डूबेगा। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का इशारा उसी रिपोर्ट की तरफ भी है जिसमें कहा गया था कि श्रद्धा का कनेक्शन कई नामचीनों और रसूखदारों के साथ है। फरारी के दौरान श्रद्धा ने पहला वीडियो जारी करते हुए नामचीनों और रसूखदारों से उसका नाम नहीं जोड़ने की बात ही कही थी। जबकि कारोबारी शिवा को धमकाते पुराने वायरल वीडियो में भी श्रद्धा उसकी शिकायत किसी सर से करने की बातें कह रही थी।
सपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कारोबारी की हत्या के इतने दिनों बाद भी श्रद्धा की गिरफ्तार नहीं होने के सवाल पर इसे कानपुर के बिकरू कांड से भी जोड़ने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि उस समय भी गाड़ी नहीं पलटी थी, सरकार को पलटाने से बचाया गया था। यह मामला भी उसी तरह का है। यह सामान्य मामला नहीं है। यह मामला सरकार को ले डूबेगा।
प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद एएनआई के रिपोर्टर से यहां तक पूछ लिया कि श्रद्धा का इंटरव्यू तुमने ही लिया है? फिर कहा कि इन्हें सबकुछ मालूम है। अखिलेश ने कहा कि यहां जितने भी चैनल हैं वह बंटे हुए हैं। कुछ श्रद्धा के साथ हैं और कुछ श्रद्धा के खिलाफ हैं। कहा कि हम यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए।
गौरतलब है कि जिस श्रद्धा को पुलिस 11 दिनों बाद भी खोज नहीं पाई है वह लगातार वीडियो जारी कर रही है। यहां तक कि रविवार को उसने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू भी दे दिया। इसी के बाद हुई फजीहत और किरकिरी के कारण एक आईपीएस समेत तीन अधिकारियों को हटाया भी गया है। सबसे पहले हजरतगंज थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हटाया गया। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। उसके बाद डीसीपी विक्रांत वीर को हटाकर डीजीपी मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया। इलाके के एसीपी रजनीश वर्मा को भी वहां से हजरतगंज से हटाकर एसीपी क्राइम के पद पर भेज दिया गया है।
कारोबारी शिवा शर्मा की नौ अक्टूबर को मॉडल श्रद्धा दुबे के फ्लैट से गिरकर मौत हो गई थी। कारोबारी की मां ने श्रद्धा और उसकी बहन समेत चार लोगों के खिलाफ बेटे को ऊपर से धक्का देकर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने श्रद्धा पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।