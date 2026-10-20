श्रद्धा दुबे का मामला सरकार को ले डूबेगा, अखिलेश यादव बोले- मॉडल का केस सामान्य नहीं है

लखनऊ का चर्चित मॉडल श्रद्धा दुबे केस अब राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए हैं। मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह केस सरकार ले डूबेगा, यह सामान्य मामला नहीं है।

लख्रनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सामान्य केस नहीं है। यह मामला सरकार को ले डूबेगा। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का इशारा उसी रिपोर्ट की तरफ भी है जिसमें कहा गया था कि श्रद्धा का कनेक्शन कई नामचीनों और रसूखदारों के साथ है। फरारी के दौरान श्रद्धा ने पहला वीडियो जारी करते हुए नामचीनों और रसूखदारों से उसका नाम नहीं जोड़ने की बात ही कही थी। जबकि कारोबारी शिवा को धमकाते पुराने वायरल वीडियो में भी श्रद्धा उसकी शिकायत किसी सर से करने की बातें कह रही थी।

सपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कारोबारी की हत्या के इतने दिनों बाद भी श्रद्धा की गिरफ्तार नहीं होने के सवाल पर इसे कानपुर के बिकरू कांड से भी जोड़ने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि उस समय भी गाड़ी नहीं पलटी थी, सरकार को पलटाने से बचाया गया था। यह मामला भी उसी तरह का है। यह सामान्य मामला नहीं है। यह मामला सरकार को ले डूबेगा।

प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद एएनआई के रिपोर्टर से यहां तक पूछ लिया कि श्रद्धा का इंटरव्यू तुमने ही लिया है? फिर कहा कि इन्हें सबकुछ मालूम है। अखिलेश ने कहा कि यहां जितने भी चैनल हैं वह बंटे हुए हैं। कुछ श्रद्धा के साथ हैं और कुछ श्रद्धा के खिलाफ हैं। कहा कि हम यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि जिस श्रद्धा को पुलिस 11 दिनों बाद भी खोज नहीं पाई है वह लगातार वीडियो जारी कर रही है। यहां तक कि रविवार को उसने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू भी दे दिया। इसी के बाद हुई फजीहत और किरकिरी के कारण एक आईपीएस समेत तीन अधिकारियों को हटाया भी गया है। सबसे पहले हजरतगंज थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हटाया गया। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। उसके बाद डीसीपी विक्रांत वीर को हटाकर डीजीपी मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया। इलाके के एसीपी रजनीश वर्मा को भी वहां से हजरतगंज से हटाकर एसीपी क्राइम के पद पर भेज दिया गया है।