मॉडल श्रद्धा दुबे की मेडिकल जांच के दौरान भी कारस्तानी की कोशिश, स्टाफ ने पकड़ा

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में 12 दिनों बाद पुलिस की गिरफ्त में आई मॉडल श्रद्धा दुबे को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस पेशी से पहले उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल के दौरान भी उसने गजब कारस्तानी की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद स्टाफ ने उसकी कारस्तानी को पकड़ लिया।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे अपने कारनामों को लेकर इस समय छाई हुई है। नागपुर से गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उसे लखनऊ लाया गया तो मेडिकल के दौरान भी उसने एक कारस्तानी करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद स्टाफ ने उसकी कारस्तानी पकड़ ली। फिलहाल कोर्ट ने श्रद्धा दुबे के साथ ही उसकी बहन और ड्राइवर को दस दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

सुबह करीब दस बजे श्रद्धा को लेकर पुलिस की टीम हजरतगंज थाने पहुंची। यहां घंटों उससे पूछताछ हुई। इसके बाद शाम करीब चार बजे उसे मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल के लिए रवाना किया गया। भारी पुलिस बल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश को मेडिकल जांच के लिए लेकर अस्पताल पहुंची। श्रद्धा ने दुपट्टे से चेहरा ढक रखा था। पुलिसकर्मियों ने तीनों को चारों तरफ से घेर लिया। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने श्रद्धा को कुर्सी पर बैठाया और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई।

किसी ने मारापीटा तो नहीं, डॉक्टरों ने श्रद्धा से पूछा डॉक्टरों ने सबसे पहले श्रद्धा से पूछा कि किसी ने मारापीटा तो नहीं है? शरीर पर कहीं चोट के निशान तो नहीं हैं? इसके बाद शरीर की जांच की गई। श्रद्धा के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी शुरू कीं। इस दौरान इमरजेंसी में भीड़ की वजह से गहमागहमी मची रही। इसकी वजह से दूसरे मरीजों को इलाज में अड़चन हुई।

दाएं की जगह बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाने लगी मेडिकल प्रक्रिया के दौरान स्टाफ ने श्रद्धा से दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगाने को कहा। इसके लिए अंगूठे को स्याही वाले पैड पर लगाकर कागज पर निशान लगाना था। निर्देश सुनने के बावजूद श्रद्धा ने दाएं की जगह बाएं हाथ का अंगूठा पैड पर लगाया। इसके बाद वह कागज पर भी निशान लगाने वाली ही थी कि मेडिकल स्टाफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उससे दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया गया। वहीं, श्रद्धा की बहन रश्मि और चालक दानिश ने बताए गए तरीके से अंगूठे के निशान लगाए।