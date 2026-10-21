मॉडल श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब रडार पर मददगार, कई हिरासत में लिए गए
कारोबारी शिवा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब उसके मददगार पुलिस की रडार पर हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
लखनऊ वरिष्ठ संवाददाता। बहुचर्चित कारोबारी शिवा हत्याकांड में 11 दिन से फरार चल रही मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की नागपुर से गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की रडार पर उसके मददगार हैं। पुलिस ने शहर में श्रद्धा को पनाह देने और फरारी में मदद करने वालों को चिंह्नित किया है। यह मददगार लखनऊ से लेकर नेपाल, आगरा और नागपुर के हैं। कई को हिरासत में भी ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अन्य का भी ब्योरा जुटा रही है।
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नागपुर से मंगलवार की शाम गिरफ्तारी की थी। नौ अक्तूबर को हुई कारोबारी शिवा की मौत के बाद से तीनों फरार थे। फरारी के दौरान सबसे पहले नेपाल भागे थे। फिर वापस लखनऊ आए और आगरा भाग निकले थे। वहां से नागपुर में छुपकर रह रहे थे।
लोकेशन और मुखबिर के इनपुट पर गिरफ्तार की गई। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बताया कि ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाया जा रहा है।
लखनऊ आकर दिया था इंटरव्यू
श्रद्धा रविवार को लखनऊ आई थी। यहां वह अपने किसी अधिवक्ता से भी मिली। चार से पांच घंटे लखनऊ रुकी। एक एजेंसी को उसने साक्षात्कार दिया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी यूपी की ओर चली गई। इसके बाद भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। इसी के बाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
एक दिन आगरा के होटल में रुकी
लखनऊ में रविवार को न्यूज एजेंसी को साक्षात्कार देने के बाद श्रद्धा आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी यूपी भाग गई थी। बताया जा रहा है कि वहां आगरा के ओम पैलेस होटल में रुकी थी। गाड़ी पार्किंग में लगाते ड्राइवर दिखा। इसके बाद श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर दानिश होटल में जाते दिखे। मंगलवार दोपहर इसका वीडियो वायरल हो गया। चर्चा है कि आगरा में रुकने के बाद वह भागकर नागपुर गई थी। वहीं कहीं पर शरण ली थी।
डीसीपी से लेकर इंस्पेक्टर पर हुई थी कार्रवाई
श्रद्धा की गिरफ्तारी न होने के कारण रविवार देर रात डीसीपी मध्य रहे विक्रांत वीर को हटाया गया था। उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबंद्ध किया गया था। इसके पहले इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया गया था। सोमवार को एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा को भी हटा दिया था।
यह है मामला :
नौ अक्टूबर को बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल पर स्थित मॉडल श्रद्धा दुबे के फ्लैट से गिरकर कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। उस वक्त शिवा के शरीर पर केवल अंडरवियर था। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा और बहन समेत चार लोगों पर बेटे को फेंकने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि श्रद्धा उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। सिगरेट से जलाने, माफिया और कई नामचीन लोगों से धमकी दिलाने का आरोप लगाया था। शिवा एक साल से मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ लिव इन में रह रहे थे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।