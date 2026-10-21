मॉडल श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब रडार पर मददगार, कई हिरासत में लिए गए

कारोबारी शिवा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब उसके मददगार पुलिस की रडार पर हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

लखनऊ वरिष्ठ संवाददाता। बहुचर्चित कारोबारी शिवा हत्याकांड में 11 दिन से फरार चल रही मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की नागपुर से गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की रडार पर उसके मददगार हैं। पुलिस ने शहर में श्रद्धा को पनाह देने और फरारी में मदद करने वालों को चिंह्नित किया है। यह मददगार लखनऊ से लेकर नेपाल, आगरा और नागपुर के हैं। कई को हिरासत में भी ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अन्य का भी ब्योरा जुटा रही है।

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नागपुर से मंगलवार की शाम गिरफ्तारी की थी। नौ अक्तूबर को हुई कारोबारी शिवा की मौत के बाद से तीनों फरार थे। फरारी के दौरान सबसे पहले नेपाल भागे थे। फिर वापस लखनऊ आए और आगरा भाग निकले थे। वहां से नागपुर में छुपकर रह रहे थे।

लोकेशन और मुखबिर के इनपुट पर गिरफ्तार की गई। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बताया कि ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाया जा रहा है।

लखनऊ आकर दिया था इंटरव्यू श्रद्धा रविवार को लखनऊ आई थी। यहां वह अपने किसी अधिवक्ता से भी मिली। चार से पांच घंटे लखनऊ रुकी। एक एजेंसी को उसने साक्षात्कार दिया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी यूपी की ओर चली गई। इसके बाद भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। इसी के बाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

एक दिन आगरा के होटल में रुकी लखनऊ में रविवार को न्यूज एजेंसी को साक्षात्कार देने के बाद श्रद्धा आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी यूपी भाग गई थी। बताया जा रहा है कि वहां आगरा के ओम पैलेस होटल में रुकी थी। गाड़ी पार्किंग में लगाते ड्राइवर दिखा। इसके बाद श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर दानिश होटल में जाते दिखे। मंगलवार दोपहर इसका वीडियो वायरल हो गया। चर्चा है कि आगरा में रुकने के बाद वह भागकर नागपुर गई थी। वहीं कहीं पर शरण ली थी।

डीसीपी से लेकर इंस्पेक्टर पर हुई थी कार्रवाई श्रद्धा की गिरफ्तारी न होने के कारण रविवार देर रात डीसीपी मध्य रहे विक्रांत वीर को हटाया गया था। उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबंद्ध किया गया था। इसके पहले इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया गया था। सोमवार को एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा को भी हटा दिया था।