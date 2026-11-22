आतंकी हवाई हमलों से बचने के लिए यूपी में रविवार को मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी 75 जिलों में एक साथ कुछ समय के लिए बिजली काट दी गई। अंधेरा होते ही सायरन बजाया गया जो हवाई हमले से संकेत देता है।

Blackout In UP: यूपी में रविवार की शाम छह बजे ही 75 जिलों की बिजली काट दी गई। पूरे प्रदेश में एक साथ अंधेरा छा गया। इसके बाद अचानक से सायरन बजाया गया जो आमतौर पर हवाई हमलों को लेकर बजाया जाता था। सायरन करीब दो मिनट तक बजाया गया। इसके बाद अलग-अलग जगहों पर कुछ हलचल शुरू हुई। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया मॉकड्रिन के तहत की गई। आतंकी हवाई हमलों से बचने और लोगों की मदद को हमेशा तैयार रहने के लिए मॉकड्रिल की जाती है। इसमें सिखाया जाता है कि अगर भविष्य में अगर इस तरह की इमरजेंसी होती है तो खुद को और लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में एक साथ जो बिजली काटी गई वह भी मॉकड्रिल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य आतंकी गतिविधियों और भविष्य में किसी भी संभावित हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को परखना था।

यूपी में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और युद्ध, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन परिस्थतियों में प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के मकसद से सभी 75 जिलों में एक साथ सिविल डिफेंस एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार शाम छह बजे पूरे प्रदेश की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई और सायरन बजाया गया। सायरन बजाने की प्रक्रिया करीब दो मिनट तक चली। इसी दौरान यातायात रोकने, रोके गए वाहनों की हेडलाइट एवं अन्य लाइटें बंद कराने का अभ्यास किया गया। शाम 6:10 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल होने के बाद यातायात पुन: सुचारु करने का भी अभ्यास किया गया।

गृह मंत्रालय ने दिए थे मॉकड्रिल के निर्देश पुलिस को भी अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख एवं भीड़भाड़ वाले चौराहों पर स्वयं उपस्थित रहकर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ब्लैकआउट की स्थिति में संबंधित विभागों के बीच समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों का आकलन करना था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में आयोजित किए गए इस मॉक ड्रिल में एसडीएमए, डीडीएमए, एसडीआरएफ, पुलिस अगनिशमन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता रही। अभ्यास के दौरान पहले पूरे प्रदेश में बिजली काटी गई। अंधेरा होने के साथ ही दो मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजाया गया। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास भी कराया जाएगा। खतरा समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया गया।

क्यों की जाती है मॉकड्रिल मॉकड्रिल आतंकी हवाई हमलों से बचने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बताया जाता है कि अगर भविष्य में कभी आपातकालीन स्थिति अगर आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसमें सबसे पहले शहरों की बिजली काट दी जाती है। अंधेरा होने से दुश्मन के हवाई हमले या ड्रोन हमले से बचा जा सकता है। लोगों से भी घरों में अंधेरा रखने को कहा जाता है। सायरन बजाया जाता है जो लोगों को अलर्ट करता है। इस प्रक्रिया में खुद और दूसरों को सुरक्षित रखने के तरीके भी बताए जाते हैं। शहर और इलाकों की पहचान छिपाने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नागरिकों की जान-माल की रक्षा के लिए आपदा या युद्ध जैसी परिस्थितियों में रणनीतिक सावधानी बरतने के लिए भी ब्लैकआउट किया जाता है।