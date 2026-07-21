यूपी के महाराजगंज में मिले देश के कई राज्यों से गायब मोबाइल, SP शक्ति मोहन ने चलाई मुहिम

महराजगंज के पुलिस ऑफिस में एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशों पर अमल करते हुए ओनर्स को बुलाकर उन्हें मोबाइल फोन वापस कर दिए गए। मोबाइल फोन वापस पाकर ओनर्स के चेहरे खिल गए। बरामद फोन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार के लोगों के हैं।

UP Police Action : उत्तर प्रदेश के महराजगंज में देश के कई राज्यों से गायब मोबाइल मिले हैं। इस जिले के तेजतर्रार एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर सर्विलांस सेल ने बड़ी मुहिम चलाई। सीईआईआर पोर्टल और अन्य तकनीकी उपायों के जरिए खोए हुए 110 मोबाइल फोन बरामद कर उनके ओनर्स को सौंपे गए हैं। लौटाए गए मोबाइल फोन की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। जिन ओनर्स के मोबाइल फोन लौटाए गए हैं उनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान के लोग शामिल हैं।

मंगलवार को महराजगंज के पुलिस ऑफिस में एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशों पर अमल करते हुए ओनर्स को बुलाकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें मोबाइल फोन वापस कर दिए गए। मोबाइल फोन वापस पाकर ओनर्स के चेहरे खिल गए। बरामद फोन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार के लोगों के हैं। पुलिस ऑफिस में एसपी की मौजूदगी में अपने मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लोगों ने पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया।

दूर-दराज के लोगों को भेजे जाएंगे मोबाइल जिन्हें मोबाइल फोन लौटाए गए हैं वे देश के कई प्रदेशों के हैं। मंगलवार को पुलिस ऑफिस में मोबाइल लौटाए जाने के समय दूर-दराज के जो लोग नहीं आ सके उन्हें कूरियर या अन्य माध्यमों से मोबाइल वापस भेजे जाएंगे। महराजगंज पुलिस इसकी तैयारी कर रही है। ऐसे लोगों के पते पर मोबाइल भेजे जाएंगे। मोबाइल लौटाए जाने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इतनी बड़ी संख्या में गायब मोबाइल पकड़े जाने को महराजगंज पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

4 महीने में 1.25 करोड़ रुपए के 17 मोबाइल बरामद महराजगंज के एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पिछले 4 महीने में अब तक 1.25 करोड़ रुपये कीमत के कुल 417 मोबाइल फोन बरामद कर ओनर्स को वापस किए जा चुके हैं। अपना मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों ने महराजगंज पुलिस का आभार जताया।