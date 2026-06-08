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यूपी पुलिस भर्ती: परीक्षा के दौरान युवक के पास पकड़ा मोबाइल, ड्यूटी में लापरवाही पर छह पुलिसकर्मी सस्पेंड

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़
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यूपी के हापुड़ में पुलिस भर्ती परीक्षा में युवक के पास मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही पर छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही नकलची युवक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

यूपी पुलिस भर्ती: परीक्षा के दौरान युवक के पास पकड़ा मोबाइल, ड्यूटी में लापरवाही पर छह पुलिसकर्मी सस्पेंड

UP Police Recruitment: यूपी के हापुड़ में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन युवक के पास से मोबाइल पकड़ा गया। यह मोबाइल परीक्षा में नकल के लिए इस्तेमाल के लिए लाया गया था। युवक के पास मोबाइल मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल बरामद करके उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। भर्ती परीक्षा में युवक के पास मोबाइल मिलने की खबर से पुलिस-प्रशासन में भी खलबली मचा दी। आनन-फानन में ड्यूटी में लापरवाही पर छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।

यूपी के अलग-अलग जिलों में आठ से 10 जून तक पुलिस भर्ती होनी है। सोमवार को परीक्षा का पहला दिन था। थाना पिलखुवा के सर्वोदय इंटर कॉलज में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान कॉलेज के टॉयलेट में अमरोहा के रहने वाले सचिन के पास मोबाइल पकड़ा गया। भर्ती परीक्षा में नकल की खबर से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गय। आनन-फानन में पुलिस ने नकलची सचिन को पकड़ लिया। पुलिस ने सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं ड्यूटी में लापरवाही पर छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।

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हापुड़ में तीन दिन होनी है परीक्षा

जनपद हापुड़ में आरक्षी पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू हुई। यहां जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर 8, 9 और 10 जून को एग्जाम होगा। प्रत्येक पाली में 4032 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। प्रतिदिन दो पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा से दो दिन पहले जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर डीएम और एसपी ने निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को जांचा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 8, 9 एवं 10 जून को होगी। यहां हापुड़ जिले में परीक्षा कराने के लिए 9 केंद्र बनाये गए हैं। 9 केंद्रों पर प्रत्येक दिन दो पालियों में एग्जाम होंगे। लगातार तीन दिन छह पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। जिले के परीक्षा केंद्रों पर 4032 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। परीक्षा के लिए 9 सेक्टर और 9 स्टेटिक मजिस्ट्रेट बनाये गए हैं।

इन्हें बनाया गया परीक्षा केंद्र

आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए जिले में 9 केंद्र बराए गए हैं। इनमें दीवान इंटर कॉलेज, मारवाड़ इंटर कॉलेज पिलखुवा, एकेपी इंटर कॉलेज हापुड़, चौधरी ताराचंद जनता इंटर कॉलेज तगासराय, एसएसके इंटर कॉलेज, एसएसवी इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज, श्री चंडी विद्यालय इंटर कॉलेज और जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ शामिल हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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