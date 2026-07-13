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मोबाइल, टूटी चूड़ियां और पायल...पति ने आंगन में छिपा दिए अपने गुनाह, पुलिस हत्यारों तक कैसे पहुंची?

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं में 40 दिन पहले महिला की हत्या के बाद शव जलाने के मामले में पुलिस ने पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन सबूतों को भी बरामद किया है जो महिला हत्या के बाद छिपाए गए थे। 

मोबाइल, टूटी चूड़ियां और पायल...पति ने आंगन में छिपा दिए अपने गुनाह, पुलिस हत्यारों तक कैसे पहुंची?

Badaun Murder: यूपी के बदायूं में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के दूसरे व्यक्ति से संबंध के शक में पति ने दर्दनाक मौत दे दी। पति ने पहले पत्नी का गला घोंटा। सांसे थमने के बाद उसने अपने गुनाहों को छिपाने की जगह ढूंढी। सबसे पहले वह पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए सोत नदी के जंगल पहुंचा, जहां उसने पत्नी को शव को जला दिया। इसके बाद वह वापस घर आया। घटना के समय पत्नी की टूटी चूड़ियां, पायल, मोबाइल आदि घर में पड़ा रह गया। पति को डर था कि कहीं इन सभी चीजों से उसके गुनाहों का पता न चल जाए।

इसके बाद पति ने सारी चीजें इकट्ठा करके घर के आंगन में बने गटर के अंदर डाल दिया। इस घटना को पति ने अकेले अंजाम नहीं दिया था, उसके साथ अन्य साथी भी थे। इस घटना से आहत होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर ली थी। इस पूरे मामले में पति 40 दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंच गई और हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या कर शव को जलाने और सामान गटर में डालने की बात कबूल की। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा, फावड़ा, तसला, बाल्टी, बाइक, मोबाइल फोन, टूटी चूड़ियां, प्लास्टिक की रस्सियां, पायल, बिछुए और अन्य सामान बरामद किया गया।

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क्या है पूरा मामला

घटना बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सर्वा की है। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर पुट्ठी के रहने वाले राजवीर सिंह यादव ने नौ जुलाई को अपनी बेटी सत्यवती के एक/दो जून की रात से लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तफ्तीश आगे बढ़ाई तो मामला हत्या का निकला। विवेचना में सामने आया कि सत्यवती की उसके पति जय सिंह यादव, जेठ चंद्रपाल यादव निवासी गांव सर्वा ने अपने साथी रामभान यादव निवासी गांव पाठकपुर, सर्वेश यादव व उसके पुत्र विजय यादव उर्फ छोटू निवासी गांव गोविन्दपुर डांडे थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद व चंदेले यादव उर्फ झब्बड़ निवासी गांव सर्वा, हाल निवासी गांव रौला थाना फैजगंज बेहटा की मदद से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सोत नदी के जंगल मे जला दिया था और जेवर, चूड़ी, रस्सी के टुकड़े, पायल मोबाइल, अधजले लकड़ी के टुकड़े,लोहे की बाल्टी गमछा घर के आंगन में बने गटर में छिपा दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया।

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फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

एसपी देहात डॉ. ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जय सिंह यादव, रामभान यादव और चंदेले यादव उर्फ झब्बड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विजय यादव उर्फ छोटू अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा, फावड़ा, तसला, बाल्टी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, टूटी चूड़ियों के टुकड़े, प्लास्टिक की रस्सियां, पायल, बिछुए और अन्य सामान बरामद किया गया है। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिटाने की पुष्टि होने पर मुकदमे में संबंधित धारा भी बढ़ाई गई है। जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कबूला पत्नी सत्यवती की हत्या का राज

गिरफ्तार आरोपी जय सिंह यादव ने पूछताछ में पत्नी सत्यवती की हत्या की घटना कबूल कर ली है। उसने बताया कि अपने भाई चंद्रपाल यादव और भांजे विजय यादव उर्फ छोटू के साथ मिलकर उसने सत्यवती का गला घोंटकर हत्या की थी। इसके बाद शव को घर के आंगन में बने गटर में डालकर छिपा दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कबूलनामे और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए गए।

फरार आरोपियों की तलाश

सत्यवती हत्याकांड में पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि विजय यादव उर्फ छोटू निवासी गांव गोविन्दपुर डांडे, थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद अभी फरार हैं। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं ।

मायके वालों को भी किया गया था गुमराह

पुलिस जांच में सामने आया कि सत्यवती की हत्या के बाद आरोपियों ने उसके मायके पक्ष को भी गुमराह करने की कोशिश की। परिजनों को बताया जाता रहा कि सत्यवती कहीं चली गई है और जल्द लौट आएगी। इसी वजह से काफी समय तक मायके वाले उसकी तलाश में इधर-उधर भटकते रहे। बाद में गुमशुदगी दर्ज होने और पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ने पर हत्या का राज खुला। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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