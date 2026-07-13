मोबाइल, टूटी चूड़ियां और पायल...पति ने आंगन में छिपा दिए अपने गुनाह, पुलिस हत्यारों तक कैसे पहुंची?

बदायूं में 40 दिन पहले महिला की हत्या के बाद शव जलाने के मामले में पुलिस ने पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन सबूतों को भी बरामद किया है जो महिला हत्या के बाद छिपाए गए थे।

Badaun Murder: यूपी के बदायूं में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी के दूसरे व्यक्ति से संबंध के शक में पति ने दर्दनाक मौत दे दी। पति ने पहले पत्नी का गला घोंटा। सांसे थमने के बाद उसने अपने गुनाहों को छिपाने की जगह ढूंढी। सबसे पहले वह पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए सोत नदी के जंगल पहुंचा, जहां उसने पत्नी को शव को जला दिया। इसके बाद वह वापस घर आया। घटना के समय पत्नी की टूटी चूड़ियां, पायल, मोबाइल आदि घर में पड़ा रह गया। पति को डर था कि कहीं इन सभी चीजों से उसके गुनाहों का पता न चल जाए।

इसके बाद पति ने सारी चीजें इकट्ठा करके घर के आंगन में बने गटर के अंदर डाल दिया। इस घटना को पति ने अकेले अंजाम नहीं दिया था, उसके साथ अन्य साथी भी थे। इस घटना से आहत होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर ली थी। इस पूरे मामले में पति 40 दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंच गई और हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या कर शव को जलाने और सामान गटर में डालने की बात कबूल की। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा, फावड़ा, तसला, बाल्टी, बाइक, मोबाइल फोन, टूटी चूड़ियां, प्लास्टिक की रस्सियां, पायल, बिछुए और अन्य सामान बरामद किया गया।

क्या है पूरा मामला घटना बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सर्वा की है। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर पुट्ठी के रहने वाले राजवीर सिंह यादव ने नौ जुलाई को अपनी बेटी सत्यवती के एक/दो जून की रात से लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तफ्तीश आगे बढ़ाई तो मामला हत्या का निकला। विवेचना में सामने आया कि सत्यवती की उसके पति जय सिंह यादव, जेठ चंद्रपाल यादव निवासी गांव सर्वा ने अपने साथी रामभान यादव निवासी गांव पाठकपुर, सर्वेश यादव व उसके पुत्र विजय यादव उर्फ छोटू निवासी गांव गोविन्दपुर डांडे थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद व चंदेले यादव उर्फ झब्बड़ निवासी गांव सर्वा, हाल निवासी गांव रौला थाना फैजगंज बेहटा की मदद से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सोत नदी के जंगल मे जला दिया था और जेवर, चूड़ी, रस्सी के टुकड़े, पायल मोबाइल, अधजले लकड़ी के टुकड़े,लोहे की बाल्टी गमछा घर के आंगन में बने गटर में छिपा दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया।

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस एसपी देहात डॉ. ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जय सिंह यादव, रामभान यादव और चंदेले यादव उर्फ झब्बड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विजय यादव उर्फ छोटू अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा, फावड़ा, तसला, बाल्टी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, टूटी चूड़ियों के टुकड़े, प्लास्टिक की रस्सियां, पायल, बिछुए और अन्य सामान बरामद किया गया है। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिटाने की पुष्टि होने पर मुकदमे में संबंधित धारा भी बढ़ाई गई है। जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कबूला पत्नी सत्यवती की हत्या का राज गिरफ्तार आरोपी जय सिंह यादव ने पूछताछ में पत्नी सत्यवती की हत्या की घटना कबूल कर ली है। उसने बताया कि अपने भाई चंद्रपाल यादव और भांजे विजय यादव उर्फ छोटू के साथ मिलकर उसने सत्यवती का गला घोंटकर हत्या की थी। इसके बाद शव को घर के आंगन में बने गटर में डालकर छिपा दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कबूलनामे और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए गए।

फरार आरोपियों की तलाश सत्यवती हत्याकांड में पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि विजय यादव उर्फ छोटू निवासी गांव गोविन्दपुर डांडे, थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद अभी फरार हैं। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं ।