यूपी के इस शहर में सड़कों पर लिखे जा रहे थानेदार-दरोगा के नंबर, ये है मकसद
एसएसपी के आदेश के बाद गोरखपुर के व्यस्त बाजारों, मुख्य चौराहों और प्रमुख सड़कों पर बड़े अक्षरों में चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी का नाम तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया है। उद्देश्य यह है कि यदि किसी स्थान पर लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रहती है तो स्थानीय लोग सीधे जिम्मेदार अधिकारी को फोन कर सकें।
गोरखपुर में ट्रैफिक समस्या और जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब केवल यातायात पुलिस ही नहीं, बल्कि सिविल पुलिस भी जाम खुलवाने की जिम्मेदारी निभाएगी। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ के निर्देश पर शहर के प्रमुख मार्गों पर संबंधित चौकी इंचार्ज और थानेदारों के नाम व मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से लिखवा दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग सीधे संपर्क कर सकें।
एसएसपी के आदेश के बाद ट्रैफिक थाना और संबंधित चौकियों के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई। शहर के व्यस्त बाजारों, मुख्य चौराहों और प्रमुख सड़कों पर बड़े अक्षरों में चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी का नाम तथा मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी स्थान पर लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रहती है अथवा वहां पर पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखती तो स्थानीय लोग सीधे जिम्मेदार अधिकारी को फोन कर सकें।
सर्वाधिक पहल कैंट इंस्पेक्टर संजय सिंह द्वारा क्षेत्र में की गई है। कैंट इलाके की करीब 70 जगहों पर चौकी इंचार्ज और थानेदारों के नाम और नंबर लिखवाए गए हैं। यह इलाका शहर का अत्यंत व्यस्त क्षेत्र माना जाता है, जहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार और शैक्षणिक संस्थान होने के कारण दिनभर वाहनों का दबाव रहता है। ऐसे में यहां जाम की समस्या आम है। इससे निपटने को कदम उठाए गए हैं।
बोर्ड लगाकर पुलिस लोगों को कर रही सचेत
शहर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्थलों को चिन्हित कर वहां चेतावनी बोर्ड लगाने की पहल की है। यातायात पुलिस ने ऐसे स्थानों पर सावधान, दुर्घटना संभावित क्षेत्र और गति सीमा से संबंधित बोर्ड लगाए हैं, जहां पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन बोर्डों का उद्देश्य वाहन चालकों को सतर्क करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने और नियम उल्लंघन पर सख्ती करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस वजह से दी जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय थानेदार और चौकी प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पर निगरानी रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाना होगा। इस पहल का एक उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को भी मजबूत करना है। नंबर सार्वजनिक होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लापरवाही की स्थिति में सीधे जवाबदेही तय की जा सकेगी। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से अपने क्षेत्र का भ्रमण करें। प्रमुख चौराहों की निगरानी करें और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएं।
यातायात थाने क्रियाशील
शहर की यातायात को दुरुस्त करने के लिए चार जोन में बांटकर अस्थायी यातायात थाने खोले गए हैं। ये थाने धर्मशाला, मोहद्दीपुर, बेतियाहाता और नौसढ़ क्षेत्र में खोले जाएंगे। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार धर्मशाला ट्रैफिक थाना गोरखनाथ क्षेत्र की निगरानी करेगा। मोहद्दीपुर ट्रैफिक थाना पिपराइच रोड और मेडिकल रोड की जिम्मेदारी संभालेगा। बेतियाहाता ट्रैफिक थाना घंटाघर और रुस्तमपुर इलाके की व्यवस्था देखेगा, जबकि नौसढ़ ट्रैफिक थाना ट्रांसपोर्ट नगर और फल मंडी क्षेत्र को नियंत्रित करेगा।
क्या बोले एसएसपी
गोरखपुर के एसएसपी डॉ.कौस्तुभ ने कहा कि जाम से निपटने के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है। चरणबद्ध तरीके से पुलिस काम करेगी ताकि शहर को जाममुक्त किया जा सके। इसके लिए अस्थायी ट्रै्फिक थाने के अलावा सार्वजनिक जगहों पर नंबर लिखवाए गए हैं ताकि लोग जाम या किसी भी परिस्थिति में अगर पुलिस के मदद की जरूरत है तो कॉल कर सकें।
