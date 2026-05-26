यूपी के इस जिले की पांचों तहसीलों के सभी लेखपालों के मोबाइल नंबर ऑनलाइन जारी, लोगों के लिए राहत
यूपी के लखनऊ की पांचों तहसीलों के सभी लेखपालों के मोबाइल नंबर ऑनलाइन जारी हो गए हैं।अब अपने जरूरी सरकारी कामों के लिए लोगों को लेखपालों को ढूंढने या तहसीलों के चक्कर काट कर परेशान नहीं होना पड़ेगा।
UP News: राजधानी लखनऊ की पांचों तहसीलों के छात्रों, किसानों, ग्रामीणों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। अब अपने जरूरी सरकारी कामों के लिए लोगों को लेखपालों को ढूंढने या तहसीलों के चक्कर काट कर परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिले की सभी पांच तहसीलों के लेखपालों के नाम, उनकी ग्रामसभा और उनके चालू मोबाइल नंबर आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इससे जरूरतमंद अपने क्षेत्र के लेखपाल को सीधे कर सकेंगे। लेखपाल से जो भी जरूरी जानकारी है ले सकेंगे।
प्रशासन का यह फैसला सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है, क्योंकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में लेखपाल सरकारी तंत्र की सबसे पहली और महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। लेखपालों के जिम्मे जनता के कई ऐसे अनिवार्य कार्य होते हैं, जिनके बिना आम आदमी का काम रुक जाता है। एडमिशन, स्कॉलरशिप (वजीफा) और सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए सबसे जरूरी आय, जाति, मूल निवास और चरित्र प्रमाण पत्र की शुरुआती जांच और रिपोर्ट लगाने का जिम्मा लेखपाल का ही होता है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि, दैवीय आपदा या फसल मुआवजे का सत्यापन, ग्रामीण आवास योजना की पात्रता की जांच और सबसे संवेदनशील काम यानी जमीन की नाप (पैमाइश) व भूमि विवादों को सुलझाना लेखपाल के ही अधिकार क्षेत्र में आता है।
एक क्लिक पर घर बैठे मिलेगा नंबर
अब तक ग्रामीणों और छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत यह होती थी कि काम के वक्त लेखपाल क्षेत्र में नहीं मिलते या उनका नंबर नहीं मिल पाता। अब इस समस्या को खत्म करते हुए जिलाधिकारी ने पोर्टल लाइव कर दिया है। लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से https://lucknowbhulekh.in/MasterData/LekhpalByTehsil लिंक पर जाकर अपनी तहसील और गांव चुनकर संबंधित लेखपाल का नाम और नंबर देख सकते हैं। इसके बाद लेखपाल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को चक्कर नहीं कटना पड़ेगा और एक कॉल पर सीधे अपने क्षेत्र के लेखपाल से जुड़ सकेंगे। जिसे भी लेखपाल से जो भी जानकारी चाहिए होगा वो जानकारी पा सकेगा। ऐसे में अब लोगों के समय की बचत होगी। लोगों को दफ्तर-दफ्तर लेखपाल को खोजना नहीं पड़ेगा।
किस तहसील में कितने लेखपाल
फिलहाल जिला प्रशासन ने लखनऊ की सभी पांचों तहसीलों का डेटा ऑनलाइन किया गया है। इसमें मोहनलालगंज तहसील की सबसे ज्यादा 230, बीकेटी (बख्शी का तालाब) की 220, सदर तहसील की 191, मलिहाबाद की 188 और सरोजनीनगर तहसील की 132 ग्राम सभाओं के लेखपालों का ब्योरा मोबाइल नंबर के साथ फीड कर दिया गया है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें