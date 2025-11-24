Hindustan Hindi News
भीड़ ने तोड़फोड़ कर नहर में ढकेल दी कार, मैकेनिक को गोली लगने के बाद भड़का गुस्सा

संक्षेप:

बजरंगी अपनी दुकान पर काम कर रहे थे कि तभी एक कार से चार लोग उनकी दुकान के बगल में उतरे। उनमें से एक युवक ने जैसे ही रायफल कंधे से उतारी, तभी लोडेड रायफल अचानक दग गई। राइफल से निकली गोली बजरंगी को हाथ में लग गई। गोली लगने से मैकेनिक की हथेली बुरी तरह जख्मी हो गई।

Mon, 24 Nov 2025 02:01 PMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम एक मैकेनिक को गोली लगने से सनसनी फैल गई। घायल मैकेनिक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उधर, गोली मारने की सूचना पर उग्र भीड़ ने आरोपितों की कार को क्षतिग्रस्त कर पास के नहर में फेंक दिया। कार में मौजूद चार लोगों में से दो को भीड़ ने पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया जबकि दो भाग निकले। पुलिस की जांच में पता चला कि लोडेड रायफल से गलती से गोली दग गई है। पुलिस ने रायफल को भी कब्जे में ले लिया है।

जानकारी के मुताबिक, कटसहरा बाजार में बजरंगी मद्देशिया उर्फ बीके 15 वर्षों से गैस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपेयरिंग का काम करते है। रविवार शाम बजरंगी अपनी दुकान पर काम कर रहे थे कि तभी एक कार से चार लोग उनकी दुकान के बगल में उतरे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनमें से एक युवक ने जैसे ही रायफल कंधे से उतारी, तभी लोडेड रायफल अचानक दग गई। राइफल से निकली गोली बजरंगी को हाथ में लग गई। गोली लगने से मैकेनिक की हथेली बुरी तरह जख्मी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

दो आरोपी हिरासत में, दो फरार

भीड़ ने दो आरोपितों को पकड़कर कर उनकी पिटाई भी कर दी हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं दो आरोपित मौके से भाग निकले। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

भीड़ ने गाड़ी को नहर में फेंका

घटना की खबर फैलते ही बाजार में भारी तनाव फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने हमलावरों की गाड़ी को पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी को पहले क्षतिग्रस्त कर दिया, फिर उसे खींचकर पास की नहर में फेंक दिया। आवागमन रोककर विरोध करने लगे स्थिति बिगड़ती देख हरपुर बुदहट पुलिस के साथ सहजनवा व गीडा थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने समझाकर भीड़ को शांत किया, लगभग एक घंटे बाद ट्रैफिक चालू हो पाया।

शुरुआती जांच में यह बात आई सामने

पुलिस की शुरुआती जांच में लोलेड रायफल दगने का दावा किया गया है। एसपी नार्थ योगेन्द्र ने बताया कि रायफल लोडेड थी, एक व्यक्ति कार से लेकर निकला और उसके हाथ से ट्रिगर दब गई, जिससे गोली चल गई। हालांकि सीसीटीवी से और बारीकी से जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि इन लोगों कि मैकेनिक से कोई दुश्मनी तो नहीं है।

