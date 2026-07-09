अब लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर से घंटा चोरी, सेवादार ही था शातिर, रंगे हाथ पकड़ने का वीडियो वायरल
लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर से चोरी हुए घंटे का खुलासा हो गया है। मंदिर का सेवादार की घंटे चुराता था। लोगों ने सेवादार को घंटे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो अब सोशल मीडया पर वायरल हो रहा है।
Lucknow News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद अभी थमा भी नहीं था कि लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर से घंटे चोरी का मामला सामने आया है। इस घटना ने लोगों की आस्था को शर्मसार करके रख दिया। मंदिर से घंटो चुराने वाला कोई नहीं बल्कि सेवादार निकला। मंदिर का ही एक सेवादार पिछले कई दिनों से चुपके-चुपके बेशकीमती घंटे चोरी कर रहा था। लगातार हो रही चोरियों से परेशान मंदिर प्रशासन ने जब पहरा बिठाया, तो आज आरोपी सेवादार झोले में दर्जनों घंटे भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद लोगों ने घंटा चोरी करके ले जा रहे चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
मोहान रोड स्थित प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में लगातार हो रहे घंटे चोरी के मामले में बुधवार को स्थानीय दुकानदारों एवं लोगों ने एक युवक को घंटा चोरी कर बैग में भर कर ले जाते समय पकड़ लिया। बैग से चोरी के एक दर्जन छोटे बड़े घंटे बरामद हुए। लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लेखपाल ने युवक पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। भपटामऊ लेखपाल आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्राचीन बुद्धेश्वर मंदिर परिसर से पिछले कई दिनों से घंटे चोरी होने की सूचनाएं मिल रही थीं। बुधवार शाम मंदिर के आसपास मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने गोलू उर्फ गौरव नामक युवक को कथित रूप से मंदिर का घंटा ले जाते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि उसके कब्जे से चोरी का घंटा भी बरामद हुआ।
शृंगार आरती की व्यवस्था से जुड़ा था सेवादार
बताया जा रहा है कि आरोपी मंदिर में सेवादार के रूप में कार्य करता है और श्रृंगार आरती की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर से पहले भी कई बार घंटे गायब हुए थे, लेकिन चोर का पता नहीं चल पा रहा था। बुधवार को लोगों की सतर्कता के चलते आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। लोगों ने आशंका जताई है कि पूर्व में हुई घंटा चोरी की घटनाओं में भी उसकी संलिप्तता हो सकती है। पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी से लगभग एक दर्जन छोटे बड़े घंटे और घंटियां बरामद हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
शक होने पर भीड़ ने सेवादार को पकड़ा
मंदिर का सेवादार झोले में कुछ भरकर ले जा रहा था। भारी भरकर झोला लेकर जा रहे युवक पर लोगों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने युवक को बीच सड़क पर रुकने को कहा। इस पर युवक ने आनाकानी शुरू कर दी। लोगों ने युवक का झोला खुलवाकर देखा। झोले के अंदर कई बेशकीमती घंटे देखकर सभी दंग रहे गए। बाद में पता चला कि युवक कोई और नहीं बल्कि बुद्धेश्वर मंदिर का सेवादार है, वही मंदिर से चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।