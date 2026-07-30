बच्ची के कातिल सिपाही पर कहर बनकर टूटी भीड़, अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने भी धुना
गोरखपुर में बच्ची के अपहरण के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी सिपाही को देखकर भीड़ आक्रोशित हो गई। जैसे ही आरोपी सिपाही को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया तो लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने भी मौके का फायदा उठाया।
Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल की शामत आ गई। गुरुवार को जैसे ही आरोपी सिपाही को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में मौजूद लोग आरोपी पर कहर बनकर टूट पड़े। आरोपी के पुलिस अभिरक्षा में होने के बाद वह लोगों के गुस्से से नहीं बच पाया और लोगों ने आरोपी सिपाही की धुनाई कर दी। डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने भी आरोपी पर हाथ साफ किया।
पुलिस सत्रों ने बताया कि आरोपी अभिषेक यादव (35) गोरखपुर में डायल 112 में तैनात था और उस पर गत 29 जुलाई को एक बच्ची को अगवा करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस यादव को दोपहर में अस्पताल ले गई थी और उसे देखते ही, अस्पताल के नाराज कर्मचारियों ने उसका पीछा किया और उसे पीटा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। अस्पताल में हुए इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, बच्ची हाल में जिला अस्पताल में उपचाराधीन अपनी बड़ी बहन को खाना देने गई थी। उसने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वर्दी पहने सिपाही अभिषेक यादव को अस्पताल के बाहर बच्ची के पास जाते, उससे बात करते और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा गया। सूत्रों ने बताया कि कांस्टेबल ने कथित तौर पर बच्ची को घर छोड़ने के बहाने अगवा किया और उसे लगभग 15 किलोमीटर दूर एक श्मशान घाट ले गया। पुलिस को शक है कि हत्या से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया होगा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर बृहस्पतिवार सुबह एक नदी से बच्ची का शव बरामद किया गया।
पुलिस पूछताछ में सिपाही ने कबूला जुर्म
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कौस्तुभ ने बताया कि जांच के दौरान 200 से अधिक सीसीटीवी क्लिप की जांच की गई। उन्होंने बताया कि 2018 बैच के कांस्टेबल यादव ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की है और कहा है कि उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। कौस्तुभ ने बताया कि यादव को पहले भी पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में निलंबित किया गया था, और जेल भेजा गया था, लेकिन उसी साल बाद में उसे बहाल कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।