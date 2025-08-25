झोपड़ी से आ रही थी कराहने की आवाज, गांववालों ने पुलिस बुलाई; नीली प्लास्टिक के नीचे मिला बंधक

कुशीनगर में एक युवक को बंधक बनाया गया था। ग्रामीणों ने सोमवार को एक झोपड़ी से कराहने की आवाज सुनी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने देखा कि एक युवक के हाथ, पैर और मुंह को बांधकर प्लास्टिक के नीचे रखा गया था। युवक बेहोश था, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। वहां एक युवक को हाथ-पैर और मुंह बांधकर झोपड़ी में बंधक बना लिया गया था। यह मामला तब सामने आया जब सोमवार को ग्रामीणों ने झोपड़ी के भीतर से युवक के कराहने की आवाज सुनी और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस, ग्रामीणों की मौजूदगी में झोपड़ी के अंदर पहुंची तो वहां नीले रंग की प्लास्टिक के नीचे एक युवक बंधक मिला। उसके हाथ-पैर और मुंह को बांध दिया गया था। युवक बेहोश था। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पर पहुंचाया गया। थोड़ी ही देर में उसकी पहचान भी हो गई।

ग्राम सोहरौना निवासी 40 वर्षीय मुकुंद शनिवार शाम से ही लापता थे, जिससे उनके परिजन परेशान होकर उनकी तलाश कर रहे थे। मुकुंद की तीनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह जब समाजसेवी चंद्रशेखर कुशवाहा कुछ लोगों के साथ चाय पी रहे थे, तो उन्हें बगल की एक झोपड़ी से कराहने की आवाज सुनाई दी।

उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर देखा कि झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा और झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई। वहां, नीले रंग की प्लास्टिक की चादर के नीचे मुकुंद को हाथ-पैर और मुंह बंधे हुए बेहोशी की हालत में पाया गया।

पुलिस ने तत्काल मुकुंद को सीएचसी तुर्कहा में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और मुकुंद के होश में आने के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस इस घटना को आपसी विवाद से जोड़कर देख रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है।