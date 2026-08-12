MNNIT के प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर बीटेक छात्रा से किया दुष्कर्म

MNNIT की बीटेक छात्रा से एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उधर, शिकायत मिलने पर शिवकुटी पुलिस ने मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

UP News: यूपी के प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) की बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा से असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय ने दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर शिवकुटी पुलिस ने मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस छात्रा का बयान और मेडिकल जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, ओडिशा की रहने वाली छात्रा ने तहरीर में आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले उसके पिता, मां और बहन यहां आए थे। उसी समय एमएनएनआईटी के कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय से मुलाकात हुई। छात्रा की मां ने प्रोफेसर से पढ़ाई में सहायता करने का आग्रह किया था। सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के घर पर डिनर के लिए गए। इसके बाद आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रा को अपने आवास पर पढ़ाने के लिए बुलाने लगा।

कमरे में बुलाकर प्रोफेसर ने की अश्लील हरकत आरोप है कि छह अगस्त को माता-पिता के वापस जाने पर आरोपी ने स्नैपचैट के माध्यम से बातचीत शुरू की। वह आपत्तिजनक बातें भी करने लगा। जबकि 9 अगस्त की दोपहर करीब एक बजे असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय ने छात्रा को अपने कमरे में पढ़ने के लिए बुलाया। उसी समय दोनों हाथ पकड़ लिया और फेल करने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। शिवकुटी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नामजद आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय कोलकाता का निवासी है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है।

बर्खास्तगी की तलवार MNNIT में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कंप्यूटर साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय को संस्थान प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं, आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की आपात बैठक हुई। बैठक में आरोपित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया।

छात्रों ने की कार्रवाई की मांग मामला सामने आने के बाद मंगलवार को संस्थान परिसर में छात्रों का आक्रोश भी सामने आया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एथलेटिक्स ग्राउंड पर जुटे और आरोपित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

छात्रों ने शिक्षकों के आवास, छात्रावास और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शैक्षणिक संस्थान में छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एमएनएनआईटी के निदेशक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई और छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।