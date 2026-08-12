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MNNIT के प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर बीटेक छात्रा से किया दुष्कर्म

By Pawan Kumar Sharma
वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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MNNIT की बीटेक छात्रा से एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उधर, शिकायत मिलने पर शिवकुटी पुलिस ने मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

MNNIT professor raped a BTech student
MNNIT के प्रोफेसर ने बीटेक छात्रा से दुष्कर्म किया

UP News: यूपी के प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) की बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा से असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय ने दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर शिवकुटी पुलिस ने मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस छात्रा का बयान और मेडिकल जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, ओडिशा की रहने वाली छात्रा ने तहरीर में आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले उसके पिता, मां और बहन यहां आए थे। उसी समय एमएनएनआईटी के कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय से मुलाकात हुई। छात्रा की मां ने प्रोफेसर से पढ़ाई में सहायता करने का आग्रह किया था। सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के घर पर डिनर के लिए गए। इसके बाद आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रा को अपने आवास पर पढ़ाने के लिए बुलाने लगा।

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कमरे में बुलाकर प्रोफेसर ने की अश्लील हरकत

आरोप है कि छह अगस्त को माता-पिता के वापस जाने पर आरोपी ने स्नैपचैट के माध्यम से बातचीत शुरू की। वह आपत्तिजनक बातें भी करने लगा। जबकि 9 अगस्त की दोपहर करीब एक बजे असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय ने छात्रा को अपने कमरे में पढ़ने के लिए बुलाया। उसी समय दोनों हाथ पकड़ लिया और फेल करने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। शिवकुटी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नामजद आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय कोलकाता का निवासी है। कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है।

बर्खास्तगी की तलवार

MNNIT में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कंप्यूटर साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय को संस्थान प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं, आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की आपात बैठक हुई। बैठक में आरोपित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया।

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छात्रों ने की कार्रवाई की मांग

मामला सामने आने के बाद मंगलवार को संस्थान परिसर में छात्रों का आक्रोश भी सामने आया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एथलेटिक्स ग्राउंड पर जुटे और आरोपित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

छात्रों ने शिक्षकों के आवास, छात्रावास और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शैक्षणिक संस्थान में छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एमएनएनआईटी के निदेशक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई और छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

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पुलिस का सहयोग करेगी संस्था

संस्थान के रजिस्ट्रार डॉक्टर अंबक राय ने बताया कि आरोपित शिक्षक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संस्थान प्रशासन ने छात्रा को आवश्यक संस्थागत सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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