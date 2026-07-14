MMMUT के युवा इंजीनियर और ड्रोनमैन की संदिग्ध हालात में मौत, नोवॉटेल होटल के कमरे में मिला शव

यूपी की राजधानी लखनऊ में MMMUT के युवा इंजीनियर और ड्रोनमैन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव गोमतीनगर के होटल के कमरे में बेड पर औंधे मुंह मिला।

यूपी के लखनऊ में गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंजीनियर एवं ड्रोनमैन के नाम से मशहूर राहुल सिंह (25) की मंगलवार संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव गोमतीनगर स्थित नोवॉटेल होटल के कमरे में बेड पर औंधे मुंह मिला। बेड पर ही उल्टी भी पड़ी थी। पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ आनन फानन मौके पर पहुंचे। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किए। राहुल ने 16 साल की उम्र में ही कमाल कर दिया था। उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए एक अत्याधुनिक ड्रोन मात्र 80 हजार रुपये में तैयार किया था। ड्रोन की बाजार की कीमत करीब आठ से नौ लाख रुपये थी। इसके बाद ड्रोन मैन के नाम से विख्यात हो गए थे।

एसीपी विभूतिखंड सौम्या पांडेय के मुताबिक राहुल सिंह मूल रूप से महाराजगंज जनपद के सिसवा बाजार बीजापार इलाके के छपरा गांव के रहने वाले थे। राहुल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इंजीनयर व डिजाइन इनोवेटर एंड इंक्यूबेशन सेंटर में रिसर्च और पढ़ाई कर रहे थे। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे राहुल नोवॉटेल होटल पहुंचे। यहां एक कमरे में रुके थे। मंगलवार सुबह चेक आउट के समय राहुल कमरे से नहीं निकले। काफी देर जब उन्हें हो गई तो कर्मचारी पहुंचे। कमरे का दरवाजा खटखटाते रहे। कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह और पुलिस टीम पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। वीडियोग्राफी कर पुलिस अंदर पहुंची। अंदर कमरे में बेड पर औंधे मुंह राहुल मृत अवस्था में मिले। बेड पर ही उल्टी पड़ी थी।

अधिकारियों और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने साक्ष्य संकलन किए। पुलिस ने पास से मिली डायरी पर लिखे नंबरों से परिवारीजनों और विवि को सूचना दी। राहुल को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसीपी ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की वास्तविक पुष्टि हो सकेगी। राहुल के परिवार में उनके पिता संजय सिंह, मां रासमुनि देवी, एक भाई और बहन है। पिता किसान और मां गृहणी हैं। राहुल बचपन से ही मेधावी और तकनीकि की खोज में बहुत माहिर थे।