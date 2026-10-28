LucknowTeacher MLC Result: लखनऊ शिक्षक सीट पर भाजपा के उमेश ने लगाई जीत की हैट्रिक

लखनऊ की शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी जीत ली है। उन्होंने सपा प्रत्याशी सुशील कुमार को छह हजार से अधिक मतों से हराया। उमेश द्विवेदी को 12508 मत मिले।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद की लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन सीट पर भाजपा प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। मतगणना के दूसरे और अंतिम चक्र में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा के सुशील कुमार को छह हजार से अधिक मतों से पराजित किया। उमेश द्विवेदी को कुल 12,508 मत मिले। उनकी जीत की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर सपा प्रत्याशी व समर्थकों ने धांधली का आरोप लगा हंगामा किया। इससे लगभग दो घंटे परिणाम घोषित नहीं हो सका। विरोध शांत होने पर रात सवा दो बजे परिणाम घोषित किया गया।

पहले चक्र से ही उमेश द्विवेदी ने बढ़त बना ली थी। पहले चक्र में उन्हें 7,189 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी सुशील कुमार 3,537 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। इस तरह पहले चक्र में ही उमेश द्विवेदी ने 3,652 मतों की बढ़त बना ली थी। पहले चक्र की मतगणना में उमेश द्विवेदी सभी 14 टेबलों पर प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहे। टेबल संख्या पांच पर उन्हें सर्वाधिक 617 मत मिले। इसी टेबल पर सुशील कुमार को 213 मत मिले। यहां उमेश द्विवेदी ने 404 मतों की सबसे बड़ी बढ़त बनाई। टेबल संख्या तीन पर उन्हें 606 और टेबल संख्या 11 पर 574 मत मिले। टेबल संख्या 13 पर सबसे कम अंतर रहा। यहां उमेश को 405 और सुशीलको 335 मत मिले। निर्दलीय जगजीवन प्रसाद शुक्ल 760 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे।

मतगणना में गड़बड़ी का आरोप, आंकड़ों पर उठे सवाल विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन की मतगणना के दौरान मंगलवार को प्रत्याशियों ने अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विरोध जताया। सपा की स्नातक प्रत्याशी कांति सिंह ने फॉर्म 16 में दर्ज मतों की संख्या और मतपेटियों से निकल रहे मतपत्रों की संख्या में अंतर होने का आरोप लगाया। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार बंधु और स्मिता मिश्रा ने भी मतपत्र खुले मिलने और मतपेटियों के नंबरों में अंतर पर सवाल उठाए।

कांति सिंह का आरोप था कि फॉर्म 16 में दर्ज वोटों और मतपेटियों से निकल रहे मतपत्रों की संख्या का मिलान नहीं हो रहा है। उन्होंने फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए कहा कि प्रत्याशियों को फॉर्म 16 उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। उधर निर्दल प्रत्याशी विजय कुमार बंधु ने एक मतपेटी में मतपत्र खुले मिलने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि मतदाता मतपत्र मोड़कर डालता है, जिससे मतदान की गोपनीयता बनी रहे। ऐसे में बड़ी संख्या में मतपत्र खुले मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपत्ति के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

प्रत्याशी स्मिता मिश्रा ने आरोप लगाया कि मतपेटियों पर दर्ज नंबरों में अंतर मिला है। एक पेटी पर नंबर या संबंधित कागज नहीं होने और दूसरी पेटियों में संख्या से अधिक मतपत्र निकले हैं। एक पेटी में 50, दूसरी में 10 और अन्य में सात मतपत्र अधिक मिले। राजकीय शिक्षक संघ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छाया शुक्ला ने भी गड़बड़ी का आरोप लगाया।

वैध-अवैध मतों को लेकर हंगामा, नोकझोंक हुई मतगणना के दौरान शिक्षक सीट के लिए निर्धारित हाल में शाम करीब 4:30 बजे वैध और अवैध मतों को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। बैलेट पेपर पर लिखे नम्बर में गड़बड़ी होने का हवाला देते हुए प्रत्याशियों के एजेंटों ने मतपत्र को अवैध घोषित करने की मांग की। वहीं, प्रशासनिक अधिकारी उसे वैध मान रहे थे। इसी को लेकर मतगणना कर्मियों और प्रत्याशियों-एजेंटों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर हाल के अंदर हो-हल्ला होने लगा। एडीएम प्रशासन प्रदीप वर्मा और तहसीलदार सदर अविनाश पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। विवादित बैलेट पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर ले जाकर नियमानुसार निर्णय की बात कही।