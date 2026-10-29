लंबी रणनीति और सधा लक्ष्य, एमएलसी चुनाव में ऐसे आसान हुई अखिलेश यादव की राह

यूपी में विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव ने सपा को पांच महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आक्सीजन दे दी है। अखिलेश यादव की लंबी रणनीति और सधे हुए लक्ष्य ने सपा की जीत को आसान बनाया है।

आनंद सिन्हा, लखनऊ। विधान परिषत की 11 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को मिशन-2027 के लिए आक्सीजन दे दी है। चुनाव नतीजे न केवल समाजवादी पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक राहत देने वाले हैं बल्कि नतीजों ने साफ कर दिया है कि यदि संगठन की तैयारियों और समय रहते बनाई गई दीर्घकालिक रणनीति व सधा लक्ष्य हो तो फतेह नामुमकिन नहीं है। सपा के लिए यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा को एमएलसी की सीटें जिताने के लिए खुद सीएम योगी ने कमान अपने हाथ में ले ली थी। दर्जनों मंत्रियों और सौ से ज्यादा विधायकों, कई सांसदों ने मोर्चा संभाला हुआ था।

समाजवादी पार्टी वैसे तो मिशन-2027 की तैयारियों में जुटी थी लेकिन उसने विधान परिषद चुनाव के लिए इस बार अपने ही प्रतिद्वंद्वी दल भारतीय जनता पार्टी से सबक लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समय से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए। करीब ढाई वर्ष पहले प्रत्याशी घोषित कर जिलों में तैयारी के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। जिलों में प्रचार और मतदाता बनाने के लिए अव्वल तो जिला संगठन को लगाया गया। फिर लगातार इस काम की समीक्षा के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव बैठकें करते रहे। इस काम में पार्टी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए विधायकों, सांसदों के साथ ही पूर्व विधायकों व सांसदों की टीम को लगाया गया। अखिलेश यादव बाद में खुद इसकी समीक्षा करते रहे।

अखिलेश यादव ने चुनाव से काफी पहले सिर्फ जिताऊ प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया। इस जीत के साथ सपा विधान परिषद में न केवल नेता प्रतिपक्ष का पद बचाए रखने में सफल हुई है बल्कि सदन में उसका संख्या बल भी बढ़ गया है।

इस त्रिस्तरीय व्यवस्था की विपक्षी प्रत्याशियों को भनक नहीं लगने दी गई। वक्त से पहले बनाई रणनीति और सधे लक्ष्य का नतीजा यह रहा कि सपा के प्रत्याशियों को पहले से बड़ी जीत हासिल हुई। सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह कहते हैं कि पार्टी हर स्थिति के लिए प्लान तैयार किया था। मसलन, पुलिस-प्रशासन के दबाव, मतगणना में देरी और धोखाधड़ी सभी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद किया गया। मसलन, वाराणसी में मतगणना में देरी पर पार्टी के 500-500 कार्यकर्ताओं को बारी-बारी से मुस्तैद किया गया। कहना गलत न होगा कि इसी रणनीति, पुख्ता तैयारी के चलते सपा अपनी जीत का आंकड़ा तीन से चार तक पहुंचाने में सफल रही है। जबकि पांचवे में उसकी दावेदारी मजबूत है। निसंदेह इस नतीजे ने सपा को मिशन-2027 के लिए ऊर्जा से भर दिया है।

भाजपा पर और तेज हुए अखिलेश यादव के हमले एमएलसी चुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव के भाजपा पर हमले और तेज हो गए हैं। पहले आगरा में मतदान केंद्र के अंदर मारपीट, फिर गोरखपुर में बवाल, उसके बाद वाराणसी में भाजपा का अपनी सरकार होने के बाद भी पर्यवेक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। इसे लेकर अखिलेश ने कहा कि चुनाव में गुंडागर्दी, बेईमानी, चोरी और धांधली भाजपा की पहचान बन चुकी है। इसके बगैर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती क्योंकि जनता पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है।

हाता नहीं भाता मुख्य कारण उन्होंने कहा कि भ्रष्ट भाजपाई और उनके षड्यंत्रकारी संगी-साथी तथा संलिप्त अधिकारी एमएलसी चुनाव जीतने के लिए जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए हैं। गोरखपुर में डा. संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश सबके सामने खुल गई है। आरोप लगाया कि डॉ. संजयन त्रिपाठी को मतगणना में घपला करके हराने का कारण सिर्फ यह नहीं है कि वह सपा के उम्मीदवार हैं बल्कि इसके पीछे ‘हाता नहीं भाता’ मुख्य कारण है। गोरखपुर में पूर्व मंत्री बाहुबली हरिशंकर तिवारी के आवास को हाता कहते हैं।

भाजपाई वोट से नहीं खोट से जीतते हैं अखिलेश ने कहा कि राजनीति के मामले में भाजपा पातालमुखी हो चुकी है। इतनी बड़ी जालसाजी के बाद जनता को ये समझ आ गया है कि भाजपा दरअसल हर सीट पर हारी है। भाजपाई वोट से नहीं खोट से जीतते हैं। गोरखपुर शिक्षक क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी का जिस प्रकार उत्पीड़न किया गया है, उसे उनका पूरा समाज देख रहा है। आगरा शिक्षक क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉ.आकाश अग्रवाल के आंसू उनका समाज और प्रदेश का कोई शिक्षक नहीं भूलेगा। शिक्षकों को भाजपा में अपमान के सिवा कुछ और नहीं मिला है।