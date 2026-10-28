गोरखपुर में आधी रात भाजपा के आगे होते ही बवाल, सपा-निर्दल प्रत्याशियों का मतगणना का बहिष्कार

गोरखपुर में मतगणना के दौरान आधी रात बवाल हो गया। दूसरे राउंड तक आगे चल रहे निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव और सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी ने धांधली का आरोप लगाते हुए मतगणना का बहिष्कार कर दिया।

गोरखपुर में एमएलसी शिक्षक सीट पर हो रही मतगणना को लेकर आधी रात बवाल हो गया। तीन राउंड तक आगे चल रहे निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव और सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी ने मतगणना का बहिष्कार कर दिया। दोनों ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। राजीव ने आरोप लगाया कि पेन से 1 को 4 बनाकर उनके वोटों को भाजपा प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी को ट्रांसफर कराया गया है।

गोरखपुर-फैजाबाद सीट की गणना गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने मतगणना केंद्र पर चल रही थी। चार राउंड में गिनती पूरी होनी थी। दूसरे राउंड तक निर्दल राजीव यादव सबसे आगे चल रहे थे। भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी दूसरे नंबर पर और सपा के संजयन तीसरे पर थे। चौथे राउंड में भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी आगे हो गए। इस पर राजीव यादव ने अलग-अलग राउंड की शीट मांगी। आरोप है कि उन्हें शीट नहीं दी गई। इस पर मतगणना का बहिष्कार कर दिया और बाहर आ गए। उनके साथ ही सपा के संजयन त्रिपाठी भी बहिष्कार कर मतगणना केंद्र के बाहर आ गए।

राजीव यादव ने आरोप लगाया कि 42000 तक हम लोग आगे थे। चौथे राउंड में 1600 वोटों में एक हजार भाजपा को देकर आगे कर दिया गया। कहा कि मेरे नाम के आगे लिखे गए 1 को 4 बना दिया गया और ध्रुव त्रिपाठी का जो खाना खाली था, उसमें एक लिख दिया गया। इसी तरह अजीत कुमार सिंह और श्याम यादव का भी जहां 1 था उसे 4 बना दिया गया। जबकि सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी वोटर प्रथम वरीयता के बाद दूसरा वरीयता देता है। लेकिन यहां चौथी वरियता दिखाया जा रहा है। शासन के दबाव में भाजपा को जिताया जा रहा है। ऐसे में हम लोग मतगणना का बहिष्कार कर रहे हैं।

वहीं, सपा के संजयन त्रिपाठी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया। कहा कि सुबह से सबकुछ सही चल रहा था। तीन चक्र तक सबकुछ सही था। निर्दल प्रत्याशी साढ़े चार सौ मतों से आगे थे। चौथे और अंतिम राउंड में 1600 मतों की गणना बाकि थी। वोटों को चार टेबल पर चार-चार सौ वोटों को बांटा गया। अचानक देखा गया कि एकतरफा भाजपा के पक्ष में वोट जाने लगा। जो प्रत्याशी सबसे आगे था, उसे केवल 13-14 वोट मिल रहा था। विरोध करने पर पुलिस दुर्व्यवहार कर रही थी। हर राउंड की शीट देना चाहिए और बढ़त बताई जानी चाहिए। लेकिन प्लान के अनुसार सबकुछ किया जा रहा था। ऐसे में मतगणना का बहिष्कार कर दिया गया है।

चौथे राउंड में यह रही स्थिति चौथे राउंड के अंत में भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी 11881 वोट पाकर पहले और निर्दल राजीव यादव 11415 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थे। सपा के डॉ संजयन त्रिपाठी 8301 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे।

दूसरे राउंड तक यह रही स्थिति दूसरे राउंड की समाप्ति के बाद निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी से 33 वोटों से आगे निकल गए थे। सपा के संजयन त्रिपाठी दूसरे राउंड तक तीसरे स्थान पर रहे। देर रात 12 बजे मिले आंकड़ों के अनुसार निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव को 7457, ध्रुव त्रिपाठी 7424 और सपा के संजयन त्रिपाठी को 5487 मत मिले थे।