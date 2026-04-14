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आजमगढ़ में भाजपा बूथ अध्यक्ष के हाफ एनकाउंटर को MLC देवेंद्र सिंह ने बताया फर्जी, कार्रवाई की मांग

Apr 14, 2026 11:33 pm ISTDeep Pandey आजमगढ़, हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भाजपा बूथ अध्यक्ष के हाफ एनकाउंटर को MLC देवेंद्र सिंह ने  फर्जी  बताया है। उन्हाेंने मुख्यमंत्री और गृह सचिव से ‘एक्स’ पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आजमगढ़ में भाजपा बूथ अध्यक्ष के हाफ एनकाउंटर को MLC देवेंद्र सिंह ने बताया फर्जी, कार्रवाई की मांग

UP News: यूपी के आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकलालचंद गांव निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष अभिषेक सिंह के कथित एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक नेता और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए मुख्यमंत्री और गृह सचिव से ‘एक्स’ पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, 28 मार्च को मुठभेड़ में अभिषेक को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस उसे घर से उठाकर ले गई और बाद में गोली मार दी। सोमवार शाम शिक्षक नेता और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने परिवार वालों को न्याय दिलाने की बात कही। इस दौरान उनके साथ कई स्थानीय भाजपा नेता और ग्रामीण मौजूद रहे।

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आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 28 मार्च को नगर कोतवाली प्रभारी यादवेन्द्र पांडेय पुलिस टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि हीरापट्टी लूट कांड का आरोपी माहटीघाट के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। कुछ ही देर में बाइक सवार तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर वे भागने लगे, लेकिन उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। घिरने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में धर्मेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह निवासी चकलालचंद थाना जीयनपुर के बाएं पैर में गोली लगी। उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। उसके कब्जे से तमंचा-कारतूस, चोरी की बाइक, लूट का लैपटॉप, मोबाइल और 150 रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में उसने बताया कि 25 मार्च को जियो कंपनी के एरिया मैनेजर से विवाद के बाद उसने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर लैपटॉप और मोबाइल लूट लिया था।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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