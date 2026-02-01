एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को बड़ी राहत, भानवी सिंह के जालसाजी केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

संक्षेप: प्रतापगढ़ से एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस की EOW ने जालसाजी के इस मामले में सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

यूपी के प्रतापगढ़ से एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने जालसाजी के इस मामले में सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। दरअसल, यह मामला फरवरी 2023 का है, जब कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दिल्ली के ईओडब्ल्यू थाने में अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

दरअसल, भानवी सिंह का था कि उनकी कंपनी श्री दा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में उनके फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर शेयरों का गैरकानूनी तरीके से ट्रांसफर किया गया और कंपनी पर कब्जा कर लिया गया। इस आरोप के आधार पर अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

ईओडब्ल्यू की जांच में आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले। अपनी रिपोर्ट में ईओडब्ल्यू ने कहा कि अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों को साबित करने के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं, जिसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। इस मामले में राजा भैया ने सार्वजनिक रूप से अक्षय प्रताप सिंह का समर्थन किया था। इसके बाद राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ गया और दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं।