Hindi NewsUP NewsMLA Vinay Verma threatened engineers saying I will hit you with shoe and parade you naked in the town square
जूता मारूंगा और नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा; विधायक ने इंजीनियरों को धमकाया, वीडियो वायरल

जूता मारूंगा और नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा; विधायक ने इंजीनियरों को धमकाया, वीडियो वायरल

संक्षेप: सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को फटकारते और धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक उन्हें नंगा कर चौराहे पर घुमाने और मुकदमा दर्ज कराने तक की चेतावनी देते दिख रहे हैं। 

Tue, 11 Nov 2025 08:27 PMPawan Kumar Sharma निज संवाददाता, सिद्धार्थनगर
यूपी के सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ के अपना दल (सोनेलाल) विधायक विनय वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को फटकारते-धमकाते दिख रहे हैं। वह उन्हें ठीक करने की भी कह रहे हैं। साथ ही नंगा करके चौराहे पर घुमाने की धमकी भी दी। विनय वर्मा ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा (फेसबुक) पर लाइव भी किया। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

विधायक विनय वर्मा मंगलवार को शहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पहुंचे। वहां एक कमरे में पीडब्ल्यूडी के दो इंजीनियर और ठेकेदार बैठे थे। इनमें कुछ ऐसे ठेकेदार भी थे, जिन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इन ठेकेदारों ने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। पहुंचते ही विधायक विनय वर्मा भड़क गए। इंजीनियरों से कहा कि विधायक की सुनते नहीं हो और यहां बैठकर इनके साथ बैठकर दलाली कर रहे हो। जनता परेशान है और काम नहीं कर रहे हो। विधायक यहीं न रुके। उन्होंने कहा कि नंगा कर चौराहे पर घुमाऊंगा। तुम सब के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा।

वहीं, विनय वर्मा अधिकारियों पर चीखते-चिल्लाते रहे। वहीं, दोनों इंजीनियर हाथ जोड़ कर माफी मांगते रहे। लेकिन विनय वर्मा बोलते रहे। कहा कि तुम लोगों के पास विधायक से मिलने का समय नहीं है। विधायक ने इस घटनाक्रम को फेसबुक पर लाइव भी किया गया।

इसे लेकर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि शोहरतगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रस्ताव भेजे हैं, ये बताते भी नहीं हैं। क्षेत्र की जनता लगातार हमसे सड़कों के बारे में पूछती है कब बनेगी, जवाब नहीं दे पाता हूं। इनके पास विधायक से मिलने के लिए समय ही नहीं है। इनके उच्चाधिकारी भी इनसे विधायक से बात करने के लिए कहते हैं। फिर भी बार-बार बुलाने के बावजूद न तो आते हैं और न ही फोन उठाते हैं। हमेशा तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं। ब्लैक लिस्टेड फर्म के ठेकेदारों के साथ रेस्ट हाउस में बैठकर दलाली कर रहे हैं।

