सत्ता का रौब! विधायक के बेटे ने अस्पताल का किया मुआयना, CMS की कुर्सी पर बैठ स्टाफ को दिए निर्देश

रामपुर में अपना दल (एस) विधायक शफीक अंसारी के बेटे उमैर अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह सीएचसी का निरीक्षण किया। इसके बाद वह चिकित्सा अधीक्षक की मुख्य कुर्सी पर बैठकर स्टाफ को दिशा-निर्देश भी दिए।

यूपी के रामपुर में अपना दल (एस) के विधायक शफीक अंसारी के बेटे उमैर अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह पिता के रसूख और सत्ता की हनक का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। 4 अप्रैल विधायक पुत्र ने न सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का निरीक्षण किया, बल्कि चिकित्सा अधीक्षक की मुख्य कुर्सी पर बैठकर स्टाफ को दिशा-निर्देश भी दिए। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

पूरा मामला शनिवार दोपहर का है, जब उमैर अंसारी अपने काफिले के साथ अचानक सीएचसी स्वार पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के जनरल वार्ड, इमरजेंसी, जेएसवाई और भर्ती मरीजों का हालचाल जानते हुए विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। विवाद तब शुरू हुआ जब वह चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव चंदेल के कार्यालय में दाखिल हुए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक पुत्र के पहुंचते ही अधीक्षक अपनी मुख्य कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और उमैर अंसारी उसी कुर्सी पर ठाठ से बैठकर सरकारी अभिलेखों की जांच करने लगे। इस दौरान उनके साथ पुलिस बल और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा, जिन्हें वह निर्देश देते नजर आए।

प्रोटोकॉल के उल्लघंन पर उठे सवाल इस मामले में जब प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर सवाल उठे, तो जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साध गए। सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजीव चंदेल ने पहले तो निरीक्षण की पुष्टि की, लेकिन जब उनसे अपनी कुर्सी विधायक पुत्र को देने के नियमों पर सवाल हुआ, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और फोन काट दिया। बाद में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं क्या बोल सकता हूं। दूसरी ओर, विधायक शफीक अंसारी के मीडिया प्रभारी इदरीश खां का दावा है कि चिकित्सा अधीक्षक ने स्वयं सम्मान में विधायक पुत्र को अपनी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी तंत्र पर निजी रसूख की पैठ और प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला कृत्य बताया है।

हटाया गया वीडियो स्थानीय मीडिया के सवाल उठाने के बाद आनन-फानन में स्वार के कई ग्रुपों से वायरल वीडियो को रिमूव किया गया। हालांकि, रिमूव करने से पहले ही यह वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पहुंच चुका था। वहीं, इस मामले में सीएमओ डॉ. दीपा सिंह का कहना है कि उन्हेंसंज्ञान में नहीं है और सीएचसी प्रभारी ने भी इस तरह के किसी निरीक्षण की जानकारी दी है। प्रकरण संज्ञान में आने पर जांच की जाएगी।