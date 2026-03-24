Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योगी धुरंधर मुख्यमंत्री, अखिलेश होते सीएम तो मेरी हत्या हो जाती, विधायक पूजा पाल का क्यों छलका दर्द?

Mar 24, 2026 01:39 pm ISTYogesh Yadav लखनऊ वार्ता
share

विधायक पूजा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वह सीएम रहते उनकी हत्या हो सकती थी। उन्होंने सीएम योगी को 'धुरंधर' बताते हुए अतीक अहमद और सपा के बीच संबंधों को लेकर तीखा हमला बोला।

योगी धुरंधर मुख्यमंत्री, अखिलेश होते सीएम तो मेरी हत्या हो जाती, विधायक पूजा पाल का क्यों छलका दर्द?

चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी (सपा) और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। पूजा पाल ने भावुक होते हुए कहा कि यदि आज प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती या वे मुख्यमंत्री होते, तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। उन्होंने अपनी सुरक्षा का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए उन्हें "धुरंधर" मुख्यमंत्री बताया। पूजा पाल ने कहा, "अगर मैं आज जिंदा हूँ, तो इसकी एकमात्र वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।

दरअसल फिल्म 'धुरंधर-2' में माफिया अतीक अहमद के अंत को दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूजा पाल का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार माफियाओं के साम्राज्य को जड़ से मिटा दिया है। फिल्म 'धुरंधर-2' ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के अपवित्र गठबंधन को जनता के सामने पूरी तरह उजागर कर दिया है।

ये भी पढ़ें:शांतिभंग में दनादन जेल पर हाईकोर्ट सख्त, बनाई जांच समिति, इस जिले के सभी ACP तलब

सपा पर गंभीर आरोप: "अतीक था पार्टी का बड़ा फाइनेंसर"

पूजा पाल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहा था और देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था। उन्होंने कहा, "अतीक ने न केवल मेरे पति राजू पाल की हत्या की और मेरी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसने हजारों परिवारों को तबाह किया। वह सपा का सबसे बड़ा फाइनेंसर था, इसीलिए उसकी मौत से अखिलेश यादव आज भी असंतुष्ट हैं।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि अखिलेश यादव अतीक की कब्र पर फातिहा पढ़ने तक पहुँच जाते हैं, जो उनके अपराधियों के प्रति प्रेम को दर्शाता है।

रामगोपाल यादव के बयान पर पलटवार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सपा नेता रामगोपाल यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने अतीक की हत्या का बदला लेने की बात कही थी, पूजा पाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों, लेकिन विचार अखिलेश यादव के ही हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए बना है।" उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्होंने अतीक गैंग के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया, तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

ये भी पढ़ें:प्रयाग के बाद बनारस में विस्फोट; सिलेंडर फटने से घर ढहा, भाई-बहन की मौत, दो घायल
ये भी पढ़ें:अवैध संबंध, सुसाइड का खौफनाक बदला; युवक पर घेरकर हमला, फिर गोली से उड़ाया

नकली नोटों और नशे के कारोबार का जिक्र

विधायक ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद और उसके गुर्गे सपा के संरक्षण में नकली नोटों का काला कारोबार कर रहे थे और युवाओं को नशे की गर्त में धकेल रहे थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इन गतिविधियों की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath Atiq Ahmed अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |