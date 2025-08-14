अखिलेश को 30 साल से पीड़ितों के आंसू नहीं दिखे; पार्टी से निकाले जाने पर भड़कीं पूजा पाल

यूपी विधानसभा में लगातार 24 घंटे की चर्चा में शामिल बागी विधायक पूजा पाल ने सीएम की जमकर तारीफ की। जिसके सपा चीफ ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब इस पर पूजा पाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को 30 साल से पीड़ित पीड़ितों के आंसू नहीं दिखे।

यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में आयोजित विजन-2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा में शामिल बागी विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। जिसके सपा चीफ अखिलेश यादव ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब इस पर पूजा पाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को 30 साल से पीड़ित पीड़ितों के आंसू नहीं दिखे, जब माफिया के बच्चे मर रहे हैं तो दिख रहा है।

विधानसभा सत्र की कार्यवाही से बाहर निकली विधायक पूजा पाल से इस्तीफे की जानकारी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि सदन में बैठी थी तब लेटर आया। उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन अभी तक तो अखिलेश ने नहीं किया लेकिन कल बोलने के बाद किया है। उन्होंने कहा कि जो चीजे हैं, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, “हम जमीन से जुड़े लोग हैं। जनता हमे पसंद करेंगी तो हम जनता के लिए आगे भी काम करेंगे। अखिलेश को निष्कासन से पूर्व बात करनी चाहिए। हमने कौन सा समाजवादी पार्टी की बात कह दी। कौन सा अखिलेश यादव का नाम लिया। यहां विधायकों ने विकास की बात की, विजन की बात की। मुझे लगा कि एक अच्छा समय है, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए। इनकी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसको लेकर मैंने भी भाषण दिया।”