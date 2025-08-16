MLA Pooja Pal met CM Yogi for the first time after being expelled from Samajwadi party सपा से निकाले जाने के बाद पहली बार CM योगी से मिलीं पूजा पाल, सियासी हलचल तेज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सपा से निकाले जाने के बाद पहली बार CM योगी से मिलीं पूजा पाल, सियासी हलचल तेज

चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने शनिवार को सीएम योगी से मुलाकात है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि पूजा पाल भाजपा में शामिल हो सकती हैं। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 16 Aug 2025 09:33 PM
समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद यूपी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती हैं। बीते कुछ समय से पूजा पाल लगातार योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। हाल ही में विधानसभा में विजन 2047 कार्यक्रम में भी उन्होंने मुख्यमंत्री की खुलकर सराहना की थी।

पूजा पाल ने विधानसभा में कहा था, “सभी को पता है उनके पति राजू पाल की हत्या कैसे और किसने की थी। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और न्याय दिलाया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया।”

सीएम ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई

सपा से निष्कासन के बाद विधायक पूजा पाल ने मीडिया से कहा कि वह पहले एक पीड़ित हैं और बाद में विधायक बनीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ उन्होंने किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए की क्योंकि अतीक अहमद के मामले में मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। पूजा पाल ने आगे कहा कि मैं खुद इस मामले में पीड़ित हूं, इसलिए इस पर बोलना चाहिए था। मैंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया है।

राज्यसभा चुनाव में किया था क्रांस वोटिंग

सपा की टिकट से विधायक बनीं पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी से अलग-थलग चल रही थीं। उनके साथ आठ विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए भाजपा के पक्ष में क्रास वोटिंग की थी। इनमें से चार विधायकों को सपा ने निकाल दिया था। जब इस बारे में सपा प्रमुख से पूछा गया तो उन्होंने कहा था बाकि चार बागी विधायकों को सुधरने का मौका दिया गया है। लेकिन विधानसभा में योगी की तारीफ करने के बाद अखिलेश ने पूजा पाल को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया।

