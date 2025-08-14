योगी की तारीफ करते ही विधायक पूजा पाल सपा से निष्कासित, रास चुनाव में भी की थी बगावत

कौशांबी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को गुरुवार को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल को ऐसे समय सपा से निकाला गया है जब विधानसभा में उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है।

कौशांबी की चायल से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को गुरुवार को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल को ऐसे समय सपा से निकाला गया है जब विधानसभा में उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। पूजा पाल के पति राजू पाल की 2005 में प्रयागराज (तब इलाहाबाद) में हत्या कर दी गई थी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर हत्या का आरोप लगा था। पूजा पाल ने विधानसभा में अपने पति की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पति के हत्यारों को सजा देकर सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया है।

हालांकि पूजा पाल राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सपा से अलग-थलग चल रही थीं। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल समेत ने आठ विधायकों ने सपा से बगावत कर भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इन आठ में से चार विधायकों को पिछले ही दिनों सपा ने पार्टी से निकाला था। अब पूजा पाल को ऐसे समय निकाला गया है जब उन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है।

चार विधायकों को पार्टी से निकालने और अन्य पर कोई एक्शन नहीं लेने को लेकर पूछे गए सवाल पर तब अखिलेश यादव ने कहा था कि बाकि विधायकों को सुधरने का मौका दिया गया है। गुरुवार को अखिलेश यादव के हस्ताक्षर से ही जारी निष्कासन वाले पत्र में पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।