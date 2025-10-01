mla offended by a passenger s behavior on a flight and went straight to the police station from airport फ्लाइट में एक यात्री की ये हरकत विधायक को लगी बुरी, एयरपोर्ट से सीधे थाने पहुंचे; जानें फिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फ्लाइट में एक यात्री की ये हरकत विधायक को लगी बुरी, एयरपोर्ट से सीधे थाने पहुंचे; जानें फिर

वह यात्री किसी से फोन पर बात करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। इससे पड़ोस में बैठी महिला सहित अन्य यात्री असहज हो गए। विधायक का कहना है कि उन्होंने और अन्य यात्रियों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। फिर से समझाने की कोशिश की तो गालीगलौज और धक्कामुक्की शुरू कर दी।

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊWed, 1 Oct 2025 10:46 AM
दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में मंगलवार को एक यात्री ने हंगामा कर दिया। विमान में सवार गौरीगंज विधायक और अन्य यात्रियों ने उसको समझाने की कोशिश की तो धक्कामुक्की और गालीगलौज की। करीब एक घंटा देरी से विमान लखनऊ पहुंचा तो विधायक ने उसके खिलाफ सरोजनीनगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या संख्या एआई-837 दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। विमान के लखनऊ पहुंचने का समय दोपहर 2:55 बजे है, लेकिन वह लेट थी। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि विमान लेट होने के कारण उसमें सवार फतेहपुर जिले के हटगांव थाना क्षेत्र के रजीपुर निवासी मो. समद अली ने हंगामा शुरू कर दिया।

वह किसी से फोन पर बात करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। इससे पड़ोस में बैठी महिला सहित अन्य यात्री असहज हो गए। इसलिए अन्य यात्रियों के साथ समझाया, लेकिन वह नहीं माना। फिर से समझाने की कोशिश की तो गालीगलौज और धक्कामुक्की शुरू कर दी।

पीछे बैठाने पर भी करता रहा गाली गलौज

यात्रियों के बीच विवा बढ़ता देख विमानकर्मी भी परेशान हो गए। उन्होंने तत्काल मामले में हस्तक्षेप किया। समद अली को पीछे की सीट पर बैठा दिया गया। पीछे की सीट पर बैठने के बाद भी समद अली चुप नहीं हुआ। वो गालीगलौज करता रहा। करीब एक घंटा देरी से फ्लाइट लखनऊ पहुंची तो विधायक सरोजनीनगर सीधे थाने पहुंचे। विधायक ने पुलिस को समद अली के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। विधायक ने फ्लाइट में हंगामे और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर ने इसकी पुष्टि की। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

