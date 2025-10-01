फ्लाइट में एक यात्री की ये हरकत विधायक को लगी बुरी, एयरपोर्ट से सीधे थाने पहुंचे; जानें फिर

वह यात्री किसी से फोन पर बात करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। इससे पड़ोस में बैठी महिला सहित अन्य यात्री असहज हो गए। विधायक का कहना है कि उन्होंने और अन्य यात्रियों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। फिर से समझाने की कोशिश की तो गालीगलौज और धक्कामुक्की शुरू कर दी।

दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में मंगलवार को एक यात्री ने हंगामा कर दिया। विमान में सवार गौरीगंज विधायक और अन्य यात्रियों ने उसको समझाने की कोशिश की तो धक्कामुक्की और गालीगलौज की। करीब एक घंटा देरी से विमान लखनऊ पहुंचा तो विधायक ने उसके खिलाफ सरोजनीनगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या संख्या एआई-837 दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। विमान के लखनऊ पहुंचने का समय दोपहर 2:55 बजे है, लेकिन वह लेट थी। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि विमान लेट होने के कारण उसमें सवार फतेहपुर जिले के हटगांव थाना क्षेत्र के रजीपुर निवासी मो. समद अली ने हंगामा शुरू कर दिया।

वह किसी से फोन पर बात करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। इससे पड़ोस में बैठी महिला सहित अन्य यात्री असहज हो गए। इसलिए अन्य यात्रियों के साथ समझाया, लेकिन वह नहीं माना। फिर से समझाने की कोशिश की तो गालीगलौज और धक्कामुक्की शुरू कर दी।