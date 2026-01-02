जन्मदिन के अगले दिन दुनिया छोड़ गए यूपी के BJP विधायक, बीच मीटिंग में पड़ा हार्ट अटैक

संक्षेप: फरीदपुर विधानसभा से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को निधन हो गया। श्याम बिहारी के अचानक निधन से उनके परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। एक जनवरी को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था।

बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को निधन हो गया। श्याम बिहारी के अचानक निधन से उनके परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। एक जनवरी को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था और अगले दिन वह दुनिया छोड़कर चले गए। शुक्रवार को भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। इसी दौरान उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत होने पर श्याम बिहारी लाल को सर्किट हाउस में लिटा दिया गया। इसके बाद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला तो पीलीभीत बाईपास स्थित मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों के अनुसार उनको हार्ट अटैक पड़ा था। उनके निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है।

एक दिन पहले मनाया था जन्मदिन 1966 में शाहजहांपुर जिले में जन्मे श्याम बिहारी लाल ने एक दिन पहले ही अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। वह उच्च शिक्षित राजनेता था। डॉ. श्याम बिहारी लाल बरेली में सुरक्षित फरीदपुर विधानसभा सीट से 2022 में दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। विधायक श्याम बिहारी अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके परिवार में पत्नी मंजू लता, एक बेटा और दो बेटियां हैं। बरेली में मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर विमल भारद्धाज ने बताया, श्याम बिहारी लाल को लाया गया तब उनका बीपी पल्स नहीं चल रहा था। हम लोगों ने सीपीआर दिया। करीब एक घंटा इलाज चला। हम उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। श्यामबिहारी लाल का जन्म एक जनवरी 1966 को हुआ था। उन्होंने एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय से इतिहास में पी.एच.डी. की थी। वह रोहिलखंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे। वह भारतीय जनता पार्टी से 2017 में पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे।