स्वतंत्रदेव का काफिला रोकने वाले विधायक बृजभूषण का यू टर्न, अब करने लगे मंत्री की तारीफ
30 जनवरी को विधायक बृजभूषण राजपूत ने भारी लाव-लश्कर के साथ मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला रोककर जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। यह मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। इसके बाद विधायक और उनके पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के बयानों ने विवाद को और तूल दे दिया था।
जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत के सुर अब बदले नजर आ रहे हैं। मंत्री के जन्मदिन पर विधायक ने न सिर्फ उन्हें बधाई दी, बल्कि उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मंत्री अधिकारियों को फटकार लगाकर सुधार करा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
गौरतलब है कि 30 जनवरी को विधायक बृजभूषण राजपूत ने भारी लाव-लश्कर के साथ मंत्री का काफिला रोककर जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया था। इसके बाद विधायक और उनके पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के बयानों ने विवाद को और तूल दे दिया था। विधायक के आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई थी। इसी बीच विधायक लखनऊ चले गए थे और उनके पिता ने मोबाइल बंद कर महादेव की शरण में जाने की बात कही थी।
अब लखनऊ में सामने आए वायरल वीडियो में विधायक मंत्री की तारीफ करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम शुरू हो गया है, मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में समीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। विधायक ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। आज मंत्री जी का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें बधाई देना बनता है।
हुआ क्या था?
पिछली 30 जनवरी को मंत्री स्वतंत्र देव जल जीवन मिशन के जल अर्पण कार्यक्रम में शिरकत करने महोबा आए थे। उनका काफिला चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने ग्राम प्रधानों के साथ रोक लिया था। विधायक ने तब आरोप लगाया था कि विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद भी जल जीवन मिशन के कामों में लापरवाही बरती जा रही है। विधायक और मंत्री के बीच हुई नोंकझोंक के बाद अधिकारियों ने दखल दिया और विधायक और मंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे थे जहां अधिकारियों की मौजूदगी में एक घंटा से अधिक समय तक बैठक चली। यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हुई।
बैठक के बाद मंत्री वापस चले गए जबकि भड़के विधायक ब्रजभूषण ने बेबाक अंदाज में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ में जाकर घेराव किया जाएगा। बाद में विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में 20 दिन में सुधार का आश्वासन मिला। विधाायक ने कहा कि 20 दिन बाद अगर समस्या का निस्तारण न हुआ तो लखनऊ में जाकर धरना दिया जाएगा।
