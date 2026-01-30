UP में मंत्री स्वतंत्र देव से नोकझोंक के बाद बृजभूषण भड़के, बोले- जरूरत पड़ी तो लखनऊ में करेंगे घेराव

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMLA Brijbhushan Rajput enraged said, If needed, I will go to Lucknow, after clash with BJP minister Swatantra Dev
संक्षेप:

यूपी के महोबा में बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव से नोकझोंक के बाद भड़के विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो लखनऊ में जाकर घेराव किया जाएगा।

Jan 30, 2026 06:45 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के महोबा जिले के एक दिवसीय दौरे में आए जल शक्ति मंत्री का काफिला चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने ग्राम प्रधानों के साथ रोक लिया। विधायक ने कहा कि विधान सभा में मुद्दा को उठाने के बाद भी जल जीवन मिशन के कार्यो में लापरवाही बरती जा रही है। विधायक और मंत्री के बीच हुई नोकझोंक के बाद अधिकारियों ने दखल दिया और विधायक और मंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां अधिकारियों की मौजूदगी में एक घंटा से अधिक समय तक बैठक चली। बैठक के बाद मंत्री वापस चले गए जबकि भड़के विधायक बृजभूषण ने बेबाक अंदाज में कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो लखनऊ में जाकर घेराव किया जाएगा।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को जल जीवन मिशन के जल अर्पण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। कबरई विकास खंड के लिलवाही में आयोजित कार्यक्रम के बाद शहर के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मंत्री का काफिया चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने सड़क पर वहन लगाकर रोक लिया। विधायक और मंत्री के बीच नोकझोंक हुई। विधायक ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। कागजों में जिला देश में पहले नंबर पर है मगर धरातल में सड़कों की मरम्मत के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। सदन में मामला उठाने के बाद भी अधिकारी मामले को लेकर कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गए है। ग्राम प्रधानों के द्वारा हर संपूर्ण दिवस में शिकायतें होती है जिनका निस्तारण नहीं हो रहा है।

विधायक बृजभूषण के तेवर पर मंत्री स्वतंत्र देव ने अपनी कार में बैठा लिया

मंत्री स्वतंत्र देव ने विधायक बृजभूषण के तेवर देखे तो धरातल पर समस्या को देखने की बात कहते हुए अपनी कार में बैठा लिया। बाद में मंत्री के साथ विधायक कलेक्ट्रेट पहुंचें जहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। ग्राम प्रधानों के साथ विधायक बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री को काफिला पुलिस की सुरक्षा घेरा के बीच रवाना हुआ जबकि विधायक ग्राम प्रधानों के साथ कलेक्ट्रेट से बाहर निकले।

बैठक में 20 दिन में सुधार का आश्वासन मिला

विधायक बृजभूषण ने कहा कि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में 20 दिन में सुधार का आश्वासन मिला। विधायक ने कहा कि 20 दिन बाद अगर समस्या का निस्तारण न हुआ तो लखनऊ में जाकर धरना दिया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा, कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन चक्रपाणि त्रिपाठी सहित जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
