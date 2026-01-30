UP में मंत्री स्वतंत्र देव से नोकझोंक के बाद बृजभूषण भड़के, बोले- जरूरत पड़ी तो लखनऊ में करेंगे घेराव

संक्षेप: यूपी के महोबा में बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव से नोकझोंक के बाद भड़के विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो लखनऊ में जाकर घेराव किया जाएगा।

यूपी के महोबा जिले के एक दिवसीय दौरे में आए जल शक्ति मंत्री का काफिला चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने ग्राम प्रधानों के साथ रोक लिया। विधायक ने कहा कि विधान सभा में मुद्दा को उठाने के बाद भी जल जीवन मिशन के कार्यो में लापरवाही बरती जा रही है। विधायक और मंत्री के बीच हुई नोकझोंक के बाद अधिकारियों ने दखल दिया और विधायक और मंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां अधिकारियों की मौजूदगी में एक घंटा से अधिक समय तक बैठक चली। बैठक के बाद मंत्री वापस चले गए जबकि भड़के विधायक बृजभूषण ने बेबाक अंदाज में कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो लखनऊ में जाकर घेराव किया जाएगा।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को जल जीवन मिशन के जल अर्पण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। कबरई विकास खंड के लिलवाही में आयोजित कार्यक्रम के बाद शहर के एक निजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मंत्री का काफिया चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने सड़क पर वहन लगाकर रोक लिया। विधायक और मंत्री के बीच नोकझोंक हुई। विधायक ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। कागजों में जिला देश में पहले नंबर पर है मगर धरातल में सड़कों की मरम्मत के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। सदन में मामला उठाने के बाद भी अधिकारी मामले को लेकर कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गए है। ग्राम प्रधानों के द्वारा हर संपूर्ण दिवस में शिकायतें होती है जिनका निस्तारण नहीं हो रहा है।

विधायक बृजभूषण के तेवर पर मंत्री स्वतंत्र देव ने अपनी कार में बैठा लिया मंत्री स्वतंत्र देव ने विधायक बृजभूषण के तेवर देखे तो धरातल पर समस्या को देखने की बात कहते हुए अपनी कार में बैठा लिया। बाद में मंत्री के साथ विधायक कलेक्ट्रेट पहुंचें जहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। ग्राम प्रधानों के साथ विधायक बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री को काफिला पुलिस की सुरक्षा घेरा के बीच रवाना हुआ जबकि विधायक ग्राम प्रधानों के साथ कलेक्ट्रेट से बाहर निकले।