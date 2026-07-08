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अखिलेश यादव के जन्मदिन पर स्कूल में केक काटने में फंसे विधायक अमिताभ बाजपेई, केस दर्ज

By Yogesh Yadav
कानपुर, संवाददाता
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कानपुर में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई स्कूल में बच्चों के बीच काटने के मामले में फंस गए हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अमिताभ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर यहां केक काटा और बच्चों में बांटा था।

अखिलेश यादव के जन्मदिन पर स्कूल में केक काटने में फंसे विधायक अमिताभ बाजपेई, केस दर्ज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर प्राथमिक स्कूल में बच्चों के साथ केक काटने के मामले में कानपुर में विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। स्कूल में बच्चों के साथ केक काटने का मामला सामने आने पर प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। अब निलंबित प्रधानाध्यापक की ही तहरीर पर ग्वालटोली थाने में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

सरकारी कार्य में बाधा का आरोप

एक जुलाई को विधायक अमिताभ बाजपेई अपने समर्थकों के साथ परमट प्रथम विद्यालय पहुंचे और बच्चों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए केक काटा और स्कूल में ड्रेस वितरित किया था। घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाला था। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और दो जुलाई को प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया था। अब निलंबित प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में विधायक अमिताभ बाजपेई व उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बिना अनुमति स्कूल में बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया गया। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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दो महीने पहले शुरू हुआ था विवाद

प्राथमिक विद्यालय परमट प्रथम में 13 मई को शुरू हुआ विवाद अब चरम पर है। 1932 के इस स्कूल को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब सपा विधायक ने यहां जीर्णोद्धार व निर्माण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी। विधायक निधि से हो रहे इस कार्य की अनुमति विभाग से मिल गई। जब यहां ठेकेदार शिलापट लगाने की तैयारी कर रहा था तब ही भाजपा नेता सुरेश अवस्थी यहां पहुंचे और कार्य कर रहे मजदूरों को भगा दिया था।

इसके बाद विवाद तब हुआ जब पार्षद विकास जायसवाल ने धरना दे रहे सपा विधायक को चप्पल दिखाई। भाजपा और सपा समर्थकों में पुलिस के सामने यह टकराव चलता रहा। 25 मई को पुलिस प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद यहां शिलान्यास हो सका था।

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असली विवाद तब शुरू हुआ जब विधायक पहली जुलाई को स्कूल पहुंचे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन का बैनर लगाकर केक काटा। हालांकि उनका दावा है कि इसमें शिक्षकों व बच्चों को दूर रखा गया। बच्चों में केक बांटा गया। यूनिफॉर्म भी दी गई।अमिताभ बाजपेई ने कहा कि अगर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्कूल में केक काट ही दिया तो क्या आफत आ गई थी। इसमें जबरन जैसी क्या बात थी। भाजपा की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है।सोशल मीडिया का संज्ञान लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसे प्रधानाध्यापक की अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबित कर दिया।

अब सांसद ने किया स्मार्ट क्लास का शिलान्यास

इस बीच सांसद रमेश अवस्थी की उपस्थिति में सांसद निधि से यहां दो स्मार्ट क्लासों के निर्माण के लिए सोमवार को शिलान्यास किया। निलंबन के बाद प्रधानाध्यापक सोमवार को काफी पसोपेश में रहे। अभी यह तय नहीं है कि निलंबित प्रधानाध्यापक ने विभाग की अनुमति ली या नहीं लेकिन मंगलवार को विधायक पर विद्यालय में जबरन आने समेत अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

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सांसद रमेश अवस्थी ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस मामले का शासन ने संज्ञान लिया होगा। शासन के निर्देश पर ही पुलिस प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की होगी। मेरा इस प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। बाकी काम पुलिस प्रशासन अपने स्तर से करेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है कि हरिओम सिंह के अनुसार हमें प्राथमिकी की जानकारी नहीं है। विधिक कार्रवाई के लिए कोई भी स्वतंत्र है। अनुमति की बात हमारे संज्ञान में नहीं है लेकिन हो सकता है खंड शिक्षा अधिकारी से ली हो। अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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