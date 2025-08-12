mla aditi singh tied rakhi to mla prateek bhushan got this special gift video goes viral विधायक अदिति सिंह ने MLA प्रतीक भूषण को बांधी राखी, मिला ये खास गिफ्ट: देखें वीडियो, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
विधायक अदिति सिंह ने एमएलए प्रतीक भूषण की कलाई पर एक के बाद एक दो राखियां बांधीं। इसके बाद प्रतीक भूषण ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। राखी के बदले गिफ्ट देने की बात आई तो प्रतीक भूषण ने एक दिन का भत्ता देने की बात कही। इस पर अदिति ने हंसते हुए कहा कि एक दिन नहीं पूरे महीने का भत्ता लेंगी।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:20 AM
यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सदन में जहां जोरदार हंगामा हो रहा था वहीं इस दौरान परिसर में एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। रायबरेली की सदर सीट से भाजपा की विधायक अदिति सिंह ने गोंडा से भाजपा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह को राखी बांधी जिसके बाद प्रतीक भूषण ने अदिति सिंह के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। गिफ्ट के तौर पर प्रतीक भूषण ने उन्हें रायबरेली की हर बहन की रक्षा का वचन दिया। दिवंगत विधायक अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह, पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को पहले भी राखी बांधती रही है लेकिन विधानसभा में उन्होंने पहली बार राखी बांधी तो यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई।

राखी बंधवाने के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो विधायक अदिति सिंह ने खुद भी ‘एक्स’ पर शेयर किया है। इसमें प्रतीक भाई-बहन (प्रतीक भूषण और अदिति सिंह) हंसी-मजाक करते भी दिखे। अदिति सिंह ने प्रतीक भूषण की कलाई पर एक के बाद एक दो राखियां बांधीं। इसके बाद प्रतीक भूषण ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। राखी के बदले गिफ्ट देने की बात आई तो प्रतीक भूषण ने एक दिन का भत्ता देने की बात कही। इस पर अदिति ने हंसते हुए कहा कि एक दिन नहीं पूरे महीने का भत्ता लेंगी। इस पर प्रतीक ने हंसते हुए ही जवाब दिया कि पूरे महीने का तो कुछ ज्यादा हो जाएगा।

इस मौके पर विधायक अदिति सिंह ने बताया कि कि वह कई वर्षों से प्रतीक भूषण को राखी बांधती आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रतीक भूषण मेरे भाई हैं। इस बार अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में व्यस्त होने के चलते आज हमने रक्षाबंधन बनाया। उन्होंने कहा कि प्रतीक भाई हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। अदिति सिंह ने इस मौके पर प्रतीक भूषण को जीवन में खूब तरक्की करने का आशीर्वाद दिया।

अदिति सिंह ने एक्स पर शेयर किया वीडियो

बाद में विधायक अदिति सिंह ने विधायक प्रतीक भूषण को राखी बांधने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर खुद भी शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा-‘आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र के पहले दिन गोंडा से विधायक श्री प्रतीक भूषण सिंह जी की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इस अवसर पर प्रतीक जी ने मेरा चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। साथ ही भावपूर्ण संकल्प लिया कि वे गोंडा ही नहीं रायबरेली की भी हर बहन की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, 'यह केवल गोंडा और रायबरेली का नहीं बल्कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का बंधन है। हमारे दोनों जिलों के लोगों को गर्व होना चाहिए कि गोंडा के एक भाई ने रायबरेली की बेटी को अपनी बहन के रूप में माना है।'

