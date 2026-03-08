Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गरीबी के चलते स्कूल छोड़ने को हुए मजबूर हुए यूपी के इस युवा ने किया कमाल, अब 300 लोगों दे रहे रोजगार

Mar 08, 2026 03:58 pm ISTAjay Singh नवीन सिंह विषेन, महाराजगंज
share Share
Follow Us on

मिथुन की सफलता की सबसे बड़ी खूबी उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव है। उनके साथ काम करने वाले 300 लोगों में से करीब 250 युवा अकेले महाराजगंज के हैं। मिथुन  जब भी अपने गांव लौटते हैं वे अपने कर्मचारियों के घर जाकर उनका हाल-चाल लेते हैं। सामाजिक कार्यों और जरूरतमंदों की मदद के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं,

गरीबी के चलते स्कूल छोड़ने को हुए मजबूर हुए यूपी के इस युवा ने किया कमाल, अब 300 लोगों दे रहे रोजगार

UP News: हौसला हो तो हर मुकाम हासिल हो ही जाता है। आसमान की दूरियां मायने नहीं रखती हैं। कुछ ऐसा ही कमाल यूपी के महाराजगंज के चौक क्षेत्र के रहने वाले मिथुन यादव ने कर दिखाया है। कभी छठीं कक्षा के बाद आर्थिक तंगी के कारण स्कूल का बस्ता छोड़ने वाले मिथुन आज देश के बड़े शहरों में अपना कारोबार फैला चुके हैं। जिले के 250 से अधिक युवाओं को रोजगार देकर उनके घरों का चूल्हा जलाने में सहयोग कर रहे हैं।

चौक बाजार निवासी मिथुन का सपना देश की सीमा पर सेना की वर्दी पहनकर सेवा करना था। लेकिन नीयति को कुछ और ही मंजूर था। सिर पर गरीबी का साया ऐसा था कि महज 11 साल की उम्र में उन्हें काम की तलाश में दिल्ली और फिर जालंधर की गलियों में भटकना पड़ा। संघर्ष के शुरुआती दिनों में उन्होंने मजदूरी की, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने की तड़प हमेशा बरकरार रही।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजराइल युद्ध खिंचा तो इन कारोबारों पर गहराएगा संकट, निर्यात पर सीधा असर

मजदूर से मैनेजमेंट गुरू बने, तीन शहरों में कारोबार : दिल्ली में तिरपाल की कटिंग, फिनिशिंग व लेमिनेशन के काम से मिथुन की जिंदगी ने करवट ली। जिस काम को उन्होंने एक लेबर के तौर पर सीखा, आज उसी काम में वे एक बड़े ठेकेदार और प्रबंधक के रूप में स्थापित हैं। वर्तमान में कोलकाता में तीन स्थानों व महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनका काम बड़े स्तर पर संचालित है।

तीन लोगों के साथ शुरू किया था कारोबार

मिथुन यादव ने मात्र 3 लोगों के साथ कारोबार शुरू किया। संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़े। उनके कर्मचारियों की संख्या तीन सौ पहुंच गई है। मिथुन की सफलता की सबसे बड़ी खूबी उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव है। उनके साथ काम करने वाले 300 लोगों में से करीब 250 युवा अकेले महाराजगंज जिले के हैं। जब भी मिथुन अपने गांव लौटते हैं वे अपने कर्मचारियों के घर जाकर उनका हाल-चाल लेते हैं। सामाजिक कार्यों और जरूरतमंदों की मदद के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं, यही वजह है कि आज वे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़े रोल मॉडल बन चुके हैं।

ये भी पढ़ें:बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में कराएं इलाज, बीमार लोगों को योगी ने दिया आश्वासन

क्या बोले मिथुन यादव

मिथुन यादव ने बताया कि मैं जानता हूं कि अभाव क्या होता है? मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के उन नौजवानों को सहारा देना है जो काम की तलाश में भटकते हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |