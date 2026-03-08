गरीबी के चलते स्कूल छोड़ने को हुए मजबूर हुए यूपी के इस युवा ने किया कमाल, अब 300 लोगों दे रहे रोजगार

मिथुन की सफलता की सबसे बड़ी खूबी उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव है। उनके साथ काम करने वाले 300 लोगों में से करीब 250 युवा अकेले महाराजगंज के हैं। मिथुन जब भी अपने गांव लौटते हैं वे अपने कर्मचारियों के घर जाकर उनका हाल-चाल लेते हैं। सामाजिक कार्यों और जरूरतमंदों की मदद के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं,

UP News: हौसला हो तो हर मुकाम हासिल हो ही जाता है। आसमान की दूरियां मायने नहीं रखती हैं। कुछ ऐसा ही कमाल यूपी के महाराजगंज के चौक क्षेत्र के रहने वाले मिथुन यादव ने कर दिखाया है। कभी छठीं कक्षा के बाद आर्थिक तंगी के कारण स्कूल का बस्ता छोड़ने वाले मिथुन आज देश के बड़े शहरों में अपना कारोबार फैला चुके हैं। जिले के 250 से अधिक युवाओं को रोजगार देकर उनके घरों का चूल्हा जलाने में सहयोग कर रहे हैं।

चौक बाजार निवासी मिथुन का सपना देश की सीमा पर सेना की वर्दी पहनकर सेवा करना था। लेकिन नीयति को कुछ और ही मंजूर था। सिर पर गरीबी का साया ऐसा था कि महज 11 साल की उम्र में उन्हें काम की तलाश में दिल्ली और फिर जालंधर की गलियों में भटकना पड़ा। संघर्ष के शुरुआती दिनों में उन्होंने मजदूरी की, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने की तड़प हमेशा बरकरार रही।

मजदूर से मैनेजमेंट गुरू बने, तीन शहरों में कारोबार : दिल्ली में तिरपाल की कटिंग, फिनिशिंग व लेमिनेशन के काम से मिथुन की जिंदगी ने करवट ली। जिस काम को उन्होंने एक लेबर के तौर पर सीखा, आज उसी काम में वे एक बड़े ठेकेदार और प्रबंधक के रूप में स्थापित हैं। वर्तमान में कोलकाता में तीन स्थानों व महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनका काम बड़े स्तर पर संचालित है।

तीन लोगों के साथ शुरू किया था कारोबार मिथुन यादव ने मात्र 3 लोगों के साथ कारोबार शुरू किया। संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़े। उनके कर्मचारियों की संख्या तीन सौ पहुंच गई है। मिथुन की सफलता की सबसे बड़ी खूबी उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव है। उनके साथ काम करने वाले 300 लोगों में से करीब 250 युवा अकेले महाराजगंज जिले के हैं। जब भी मिथुन अपने गांव लौटते हैं वे अपने कर्मचारियों के घर जाकर उनका हाल-चाल लेते हैं। सामाजिक कार्यों और जरूरतमंदों की मदद के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं, यही वजह है कि आज वे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़े रोल मॉडल बन चुके हैं।