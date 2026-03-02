Hindustan Hindi News
मालकिन बात-बात पर डांटती थी; नौकरानी ने बेटे के साथ मिलकर मार डाला, टूटी चूड़ी से खुला राज

Mar 02, 2026 04:21 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, महोबा
महोबा के खोया मंडी में कारोबारी संतोष पुरवार की पत्नी किरन की हत्या घर की नौकरानी आशा रैकवार और उसके बेटे सोनू ने की। रोज की डांट-फटकार से नाराज आशा ने बेटे संग तकिये से मुंह दबाकर हत्या की और लूट का रूप देने को गहने ले लिए। चूड़ी के टुकड़े से पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के खोया मंडी इलाके में 25 फरवरी को हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किराना कारोबारी संतोष पुरवार की पत्नी किरन पुरवार की हत्या किसी बाहरी लुटेरे ने नहीं, बल्कि घर की नौकरानी और उसके बेटे ने मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष पुरवार अपनी पत्नी किरन के साथ खोया मंडी क्षेत्र में रहते थे। उनकी एक बेटी आकांक्षा है, जिसकी शादी हो चुकी है। किरन को पहले पैरालिसिस का अटैक आ चुका था, जिसके चलते घर के कामकाज और देखभाल के लिए आशा रैकवार (40) को करीब आठ साल पहले हेल्पर के रूप में रखा गया था।

बेड पर मृत पड़ी मिला थी महिला

घटना वाले दिन 25 फरवरी की सुबह संतोष रोज की तरह अपनी दुकान पर चले गए थे। घर पर केवल किरन और नौकरानी आशा मौजूद थीं। रात में जब संतोष दुकान बंद कर घर लौटे तो दरवाजा खुला मिला। अंदर कमरे में जाकर देखा तो पत्नी किरन बेड पर मृत पड़ी थीं। उनके कान से कुंडल नोचे गए थे और घर में सामान बिखरा था। पहली नजर में मामला लूट के बाद हत्या का प्रतीत हो रहा था।

सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच लूट के एंगल पर केंद्रित थी, लेकिन मौके से मिला एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा केस की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। पुलिस ने शक के आधार पर नौकरानी आशा को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने देखा कि उसके हाथ की एक चूड़ी टूटी हुई है। बरामद टुकड़े का मिलान करने पर वह उसी चूड़ी का निकला, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया।

छोटी-छोटी बातों पर डांटती थी मालकिन

कड़ाई से पूछताछ करने पर आशा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मालकिन किरन छोटी-छोटी बातों पर उसे डांटती और अपमानित करती थीं। लगातार बेइज्जती से तंग आकर उसने हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन उसने अपने बेटे सोनू (27) को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर तकिए से मुंह दबाकर किरन की हत्या कर दी। बाद में हत्या को लूट का रूप देने के लिए गहने और झुमके निकाल लिए।

डांट से तंग आकर हत्या का प्लान बनाया

एसपी प्रबल प्रताप सिंह के अनुसार, अपमान और रोज-रोज की डांट से नाराज होकर नौकरानी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मां-बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है

