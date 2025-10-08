Mistress drugged tea rendered her unconscious then her son and friends raped teenager gave birth to a baby मालकिन नशीली चाय पिलाकर करती थी बेहोश, फिर बेटा और उसके दोस्त करते थे रेप; किशोरी ने बच्चे को दिया जन्म, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मालकिन नशीली चाय पिलाकर करती थी बेहोश, फिर बेटा और उसके दोस्त करते थे रेप; किशोरी ने बच्चे को दिया जन्म

मेरठ से एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि उसकी मालकिन नशीली चाय पिलाकर बेहोश करती थी फिर उसका बेटा दोस्तों के साथ दुष्कर्म करता था।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठWed, 8 Oct 2025 06:19 PM
यूपी के मेरठ शहर के नौचंदी क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब दुष्कर्म की शिकार 16 वर्षीय किशोरी गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। पुलिस ने इस मामले में एक चिकित्सक समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि नौचंदी थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली 16 साल की एक लड़की की मां का आरोप है कि उसकी बेटी कैलाशपुरी क्षेत्र के एक घर में काम करती थी। घर की मालकिन अक्सर उसे नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर देती थी। इसके बाद महिला का बेटा और उसके दोस्त उसके साथ दुष्कर्म करते थे। सात महीने बाद जब युवती गर्भवती हुई, तब उसे अपने साथ हुई इस घटना का पता चला।

पीड़िता के परिवार का आरोप है कि जब आरोपियों से शिकायत की गई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विपिन ताडा से शिकायत की। एसएसपी के निर्देश पर थाना नौचंदी पुलिस ने टीपीनगर अंसल कॉलोनी निवासी चिकित्सक डॉक्टर मागवेन्द्र सिंह, बिट्टू और मुकुल जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंगलवार को एक महिला ने पुलिस कार्यालय में शिकायत की गई कि उसकी बेटी गर्भवती है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि एक युवक द्वारा किए गये दुष्कर्म के कारण ऐसा हुआ है।

उधर, टीपीनगर में चार अक्टूबर को रेलवे लाइन के पास गर्दन कटी महिला की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। खुलासा किया गया कि दूसरे लोगों से अवैध संबंधों के शक में आरोपी ने हत्या की थी। आरोपी शिक्षक, रेलवे लाइन के पास महिला को लेकर आया और शराब पिलाई। इसके बाद मारपीट कर अधमरा कर दिया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी की धरपकड़ की।

