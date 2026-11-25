उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तस्वीर बिहार जैसी ही बनती दिख रही है। जिस तरह बिहार में कांग्रेस वे सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। ठीक उसी तरह सपा ने बिना गठबंधन की औपचारिक घोषणा के पहली लिस्ट जारी कर दी है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (SP) ने पांच उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करके चौंका दिया। कांग्रेस के लिए इसे संदेश की तौर पर देखा जाना लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर दोनों ही दलों के बीच कोई अंतिम समझौता हुआ नहीं है। दोनों ही तरफ से अलग-अलग नंबर पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि क्या विपक्ष उत्तर प्रदेश में वही गलती करने तो नहीं जा रहा है जो उसने बिहार में की थी?

इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई सियासी घटनाओं को समझना जरूरी है। बिहार में पहले चरण का नामांकन 17 अक्तूबर को खत्म हुआ था। हालांकि, तब तक महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बनी थी। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने तो औपचारिक तौर पर अपनी पहली लिस्ट पहले चरण की नामांकन की अंतिम तारीख बीत जाने के बाद यानी 20 अक्तूबर को जारी की थी। हालांकि, पहले चरण के उम्मीदवारों के बीच उसने सिंबल जरूर बांट दिए थे। इसी तरह कांग्रेस ने 16 अक्तूबर और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 18 अक्तूबर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी।

आपस में लड़ते रहे महागठबंधन के साथी सीटों की घोषणा होने तक महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव, राजेश राम और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की तरफ से ऐसे बयान सामने आए जो कि राजद को असहज कर देते थे। कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि आरजेडी के कारण कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व खोती ही जा रही है। कुछ ने तो अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की सलाह तक अपनी पार्टी को दी। हालांकि, इन बयानों को दरकिनार करते हुए देर से सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी। हालांकि, तब तक एनडीए ने चुनावी बढ़त बना ली थी। इस देरी का खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा।

यूपी में शुरू हुई बिहार जैसी कहानी उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार जैसी ही कहानी लिखी जा रही है। सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी भी नहीं है और बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार में जैसे पप्पू यादव और राजेश राम ने राजद को जवाब दिया था, ठीक उसी तरह इमरान मसूद ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच गंभीरता ही नहीं है।

अखिलेश पर भड़क गए इमरान मसूद इमरान मसूद ने कहा, “इस मामले में गंभीरता की कमी है। एक तरफ तो आप (समाजवादी पार्टी) बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप घोषणाएं कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पहले बातचीत काफी गंभीरता से चल रही थी। लोग साथ बैठकर गंभीर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। हम अपनी पार्टी के भीतर इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं। यहां समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, या फिर बीजेपी से? यह तय तो करना होगा।”

क्या बोले थे रामगोपाल यादव? इमरान मसूद के इस बयान से पहले रामगोपाल यादव ने कहा था कि गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया जारी है और अगले दो से तीन दिनों में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। उनका कहना था कि 403 सीटें बहुत होती हैं। हर सीट के हिसाब से बातचीत होती है। इसलिए दो से तीन दौर की बैठकों के बाद स्थिति साफ हो जाएगा। हालांकि, उनके इस बायन के अगले ही दिन सपा की तरफ से पांच उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाती है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भी कहा था कि जब आपसी विश्वास मजबूत होता है तो ज्यादा समय नहीं लगता।

अखिलेश के ट्वीट ने लाई गर्मी कांग्रेस के लिए मुश्किलें अखिलेश यादव के ट्वीट के साथ होती है, जब उन्होंने कहा था कि जीतने वाली 26 सीटों के साथ शुरुआत हो गई है। कहा गया कि शुरुआती बातचीत में सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस को सपा ने वही 26 सीटें दी है, जिसे वह जीत सकती है। अखिलेश के ट्वीट और रामगोपाल यादव के बयान पर इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि कांग्रेस भीख नहीं मांग रही है।