Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMission shakti UP Azamgarh police provide relief to women, recover outstanding alimony of Rs 30 lakh
आजमगढ़ पुलिस ने दिलाई महिलाओं को राहत, 30 लाख की बकाया गुजारा भत्ता राशि वसूली

आजमगढ़ पुलिस ने दिलाई महिलाओं को राहत, 30 लाख की बकाया गुजारा भत्ता राशि वसूली

संक्षेप: उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज़मगढ़ पुलिस ने महिलाओं को आर्थिक राहत दिलाने की दिशा में बड़ी पहल की है। पुलिस ने अदालतों में लंबित गुजारा भत्ता से जुड़े मामलों में तेजी दिखाते हुए  32 मामले निपटाए और करीब 30 लाख की बकाया राशि वसूल कर पीड़ित महिलाओं के खातों में जमा कराई है।

Tue, 21 Oct 2025 06:47 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने महिलाओं को लंबे समय से लंबित अदालती आदेश के तहत भरण-पोषण भुगतान में तेजी लाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत तीन हफ्तों में 32 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया और लगभग 30 लाख रुपये की वसूली की गई।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत आदेशित ये भुगतान अदालत के बार-बार के निर्देशों और वसूली वारंट जारी होने के बावजूद वर्षों से अटके हुए थे। महिला हेल्प डेस्क और एक टास्क फोर्स से एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया था ताकि बकाएदारों का पता लगाया जा सके, अनुपालन के लिए दबाव बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बकाया राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि समन्वित प्रयासों और निरंतर अनुनय-विनय के माध्यम से हम अब तक 32 मामलों में लगभग 30 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने में सफल रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। वसूली के बाद, अदालतों ने सभी 32 लंबित वारंट रद्द कर दिए और पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

इस अभियान की निगरानी के लिए विशेष टीमों की निगरानी और वसूली प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक जिला-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अदालती निर्देश के तहत पुलिस बल ने एक महिला को भरण-पोषण के दावे को पूरा करने के लिए चार बिस्वा जमीन हस्तांतरित करने में मदद की।

ये भी पढ़ें:आज शहीदों की पत्नियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी, कई घोषणाएं भी होंगी

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कई पतियों ने आगे की कार्रवाई से बचने के लिए बकाया राशि जमा कर दी है। इस अभियान का उद्देश्य कई महिलाओं को बार-बार होने वाली कठिनाइयों, जबरन अदालती चक्कर लगाने और कानूनी रूप से दी जाने वाली सहायता प्राप्त करने में होने वाली देरी को समाप्त करना है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |