आजमगढ़ पुलिस ने दिलाई महिलाओं को राहत, 30 लाख की बकाया गुजारा भत्ता राशि वसूली

संक्षेप: उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज़मगढ़ पुलिस ने महिलाओं को आर्थिक राहत दिलाने की दिशा में बड़ी पहल की है। पुलिस ने अदालतों में लंबित गुजारा भत्ता से जुड़े मामलों में तेजी दिखाते हुए 32 मामले निपटाए और करीब 30 लाख की बकाया राशि वसूल कर पीड़ित महिलाओं के खातों में जमा कराई है।

उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने महिलाओं को लंबे समय से लंबित अदालती आदेश के तहत भरण-पोषण भुगतान में तेजी लाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत तीन हफ्तों में 32 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया और लगभग 30 लाख रुपये की वसूली की गई।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत आदेशित ये भुगतान अदालत के बार-बार के निर्देशों और वसूली वारंट जारी होने के बावजूद वर्षों से अटके हुए थे। महिला हेल्प डेस्क और एक टास्क फोर्स से एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया था ताकि बकाएदारों का पता लगाया जा सके, अनुपालन के लिए दबाव बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बकाया राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि समन्वित प्रयासों और निरंतर अनुनय-विनय के माध्यम से हम अब तक 32 मामलों में लगभग 30 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने में सफल रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। वसूली के बाद, अदालतों ने सभी 32 लंबित वारंट रद्द कर दिए और पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

इस अभियान की निगरानी के लिए विशेष टीमों की निगरानी और वसूली प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक जिला-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अदालती निर्देश के तहत पुलिस बल ने एक महिला को भरण-पोषण के दावे को पूरा करने के लिए चार बिस्वा जमीन हस्तांतरित करने में मदद की।