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मिशन शक्ति से बढ़ी सेफ्टी, महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित हो रहे पब्लिक स्पेस

By Deep Pandey
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यूपी का मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जागरूकता को प्राथमिकता देता है। यह न केवल पुलिसिंग पर बल देता है, बल्कि आवश्यक सहायता और जानकारी प्रदान कर महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस कराने में सहायक है।

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किसी शहर या गांव में महिलाओं की आजादी केवल घर से बाहर निकलने से नहीं मापी जाती। असली सवाल यह है कि क्या वे स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस, बस स्टैंड, अस्पताल और सड़क पर खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं।

अगर किसी महिला को बाहर जाते समय बार-बार रास्ता देखना पड़े या देर शाम लौटने में डर लगे, तो पब्लिक स्पेस सबके लिए बराबर नहीं है। इसलिए महिला सेफ्टी केवल पुलिसिंग का विषय नहीं है। यह भरोसे, मोबिलिटी और एम्पावरमेंट से भी जुड़ी है।

यूपी में मिशन शक्ति इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला अभियान है। इसका फोकस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, जागरूकता और आत्मनिर्भरता पर है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, हेल्पलाइन, वीमेन हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, सीसीटीवी और जागरूकता अभियान इसी सेफ्टी नेटवर्क का हिस्सा हैं।

पब्लिक स्पेस में सेफ्टी क्यों जरूरी है

महिला सेफ्टी का असर रोज की जिंदगी पर दिखता है। किसी लड़की को कोचिंग जाना है, किसी महिला को बाजार या अस्पताल जाना है, छात्रा को कॉलेज से लौटना है, नौकरी करने वाली महिला को बस या ऑटो लेना है।

जब रास्तों पर अच्छी लाइटिंग हो, पुलिस नजर आए, हेल्पलाइन की जानकारी आसानी से मिले और शिकायत पर जल्दी कार्रवाई हो, तो महिलाओं का भरोसा बढ़ता है। महिला महसूस करती है कि सड़क, बाजार और शहर पर उनका भी बराबर अधिकार है।

सुरक्षित पब्लिक स्पेस महिलाओं को पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और सफर से जुड़ने का कॉन्फिडेंस देते हैं।

मिशन शक्ति से जागरूकता का नेटवर्क

मिशन शक्ति केवल कार्रवाई पर फोकस नहीं करता। यह महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकार और मदद के रास्तों की जानकारी भी देता है।

कई बार उन्हें पता नहीं होता कि परेशानी होने पर कहां संपर्क करें। कौन सा नंबर मिलाएं। पुलिस स्टेशन में किससे बात करें या साइबर हरासमेंट में क्या कदम उठाएं।

इसलिए स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, बाजार और महिला समूहों के बीच जागरूकता अभियान जरूरी हैं। यूपी पुलिस के महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मिशन शक्ति, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, महिला हेल्प डेस्क और 1090 जैसे सेफ्टी सिस्टम से जुड़ी भूमिका निभाता है।

जागरूकता से जानकारी, जानकारी से हिम्मत, हिम्मत से शिकायत का रास्ता साफ।

हेल्पलाइन से मदद का आसान रास्ता

रास्ते में कोई परेशान करे, फोन पर धमकी दे, सोशल मीडिया पर पीछा करे या घरेलू हिंसा की स्थिति हो, तो हेल्पलाइन बड़ा सहारा बन सकती है।

विमेन पावर लाइन 1090 महिलाओं के लिए खास शिकायत प्लेटफॉर्म है। इसके साथ 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और 181 महिला हेल्पलाइन भी जरूरी सेवाएं हैं।

इनसे महिला को लगता है कि वह अकेली नहीं है। थाने तक पहुंचने से पहले भी उसके पास सहायता मांगने का रास्ता होता है। समय पर मिली मदद उनके भरोसे को मजबूत करती है।

हेल्पलाइन से सपोर्ट, महिला को मिला सेफ्टी पोर्ट।

वीमेन हेल्प डेस्क से शिकायत हुई आसान

कई महिलाएं पुलिस स्टेशन जाने में झिझकती हैं। उन्हें डर रहता है कि उनकी बात सुनी जाएगी या नहीं और शिकायत कैसे रखनी है।

वीमेन हेल्प डेस्क महिलाओं को ज्यादा सहज माहौल देती हैं। यहां उनकी बात सुनी जाती है, सही जानकारी दी जाती है और आगे की कार्रवाई का रास्ता बताया जाता है।

मिशन शक्ति से जुड़े प्रयासों में पुलिस स्टेशनों और तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इससे शिकायत का सिस्टम महिलाओं के और करीब आया है।

डेस्क से संवाद, संवाद से भरोसा, महिला को मिला सुरक्षित रास्ता।

टेक्नोलॉजी से मजबूत हुई निगरानी

पब्लिक स्पेस को सुरक्षित बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ रही है। सीसीटीवी कैमरे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हॉटस्पॉट की पहचान और पुलिस पेट्रोलिंग जैसे कदम सेफ्टी मैनेजमेंट को मजबूत कर सकते हैं।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट में संवेदनशील जगहों की पहचान, सीसीटीवी सर्विलांस, महिला पुलिस आउटपोस्ट, पेट्रोलिंग और हेल्प डेस्क जैसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं।

इससे सेफ्टी केवल घटना के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहती। संवेदनशील जगहों को पहले पहचानकर वहां निगरानी और पुलिस मौजूदगी बढ़ाई जा सकती है।

सीसीटीवी से नजर, कमांड सेंटर से खबर, पब्लिक स्पेस में बढ़ा सेफ्टी कवर।

पिंक बूथ से पास मिली मदद

पिंक बूथ ऐसी जगह बन सकते हैं, जहां महिलाएं जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मांग सकें। बाजार, चौराहे, स्कूल-कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसे बूथ भरोसा बढ़ाते हैं।

पब्लिक स्पेस में दिखने वाली पुलिस मौजूदगी गलत व्यवहार करने वालों पर दबाव बनाती है। महिलाओं को भी महसूस होता है कि सुरक्षा सिस्टम केवल कागज पर नहीं, बल्कि उनके आसपास मौजूद है।

पिंक बूथ पास, भरोसा खास, महिला सेफ्टी को मिला नया विश्वास।

लड़कियों की पढ़ाई को मिला भरोसा

महिला सेफ्टी का सीधा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। अगर परिवार को लगे कि रास्ता सुरक्षित है, कॉलेज के आसपास निगरानी है और मदद का सिस्टम मौजूद है, तो पढ़ाई जारी रखने का भरोसा बढ़ता है।

कई बार लड़की पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार दूरी या छेड़छाड़ के डर से उसे रोक देता है। सुरक्षित पब्लिक स्पेस इस सोच को बदल सकते हैं।

स्कूल और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम लड़कियों को हेल्पलाइन, साइबर सेफ्टी, कानूनी अधिकार, सेल्फ-डिफेंस और शिकायत के तरीकों की जानकारी दे सकते हैं।

सेफ रूट, सेफ कैंपस, पढ़ाई में लड़कियों का मजबूत फोकस।

साइबर सेफ्टी भी पब्लिक स्पेस का हिस्सा

आज पब्लिक स्पेस केवल सड़क और बाजार तक सीमित नहीं है। मोबाइल और सोशल मीडिया भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। कई महिलाएं ऑनलाइन हरासमेंट, फेक आईडी, अनचाहे मैसेज, फोटो के गलत इस्तेमाल और धमकी जैसी समस्याओं का सामना करती हैं।

1090 जैसे प्लेटफॉर्म फोन कॉल, सोशल मीडिया हरासमेंट और स्टॉकिंग जैसी शिकायतों में मदद का रास्ता देते हैं।

जागरूकता अभियान महिलाओं को बताते हैं कि ऑनलाइन परेशानी को चुपचाप सहना जरूरी नहीं है। शिकायत की जा सकती है और मैसेज, स्क्रीनशॉट तथा दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

मुख्य जानकारी: मिशन शक्ति और पब्लिक स्पेस सेफ्टी

क्षेत्र

आसान समझ

हेल्पलाइन सपोर्ट1090, 112 और 181 जैसी सेवाएं महिलाओं को मदद का रास्ता देती हैं।
वीमेन हेल्प डेस्कशिकायत करने और गाइडेंस लेने के लिए ज्यादा सहज माहौल मिलता है।
सेफ सिटी प्रोजेक्टसीसीटीवी, कमांड सेंटर, महिला पेट्रोलिंग और हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग से सुरक्षा बढ़ती है।
पिंक बूथपब्लिक जगहों पर महिलाओं को पास मदद का भरोसा मिलता है।
जागरूकता अभियानलड़कियों और महिलाओं को अपने अधिकार, हेल्पलाइन और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी मिलती है।
साइबर सेफ्टीऑनलाइन हरासमेंट और डिजिटल सुरक्षा पर भी फोकस बढ़ता है।
मोबिलिटीसेफ पब्लिक स्पेस से महिलाओं की पढ़ाई, नौकरी और ट्रेवल आसान होता है।

रोज की जगहों पर बढ़ता भरोसा

सेफ्टी का असली असर रोज की जगहों पर दिखता है। बाजार जाते समय महिला को डर न लगे। बस स्टैंड पर इंतजार करते समय वह असुरक्षित महसूस न करे। ऑफिस से लौटते समय उसे मदद का रास्ता पता हो। कॉलेज से घर जाते समय वह अकेली महसूस न करे।

जब लाइटिंग, निगरानी, पुलिस पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन की जानकारी और कम्युनिटी जागरूकता साथ मिलती हैं, तो महिलाओं का भरोसा बढ़ता है। वे पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और सार्वजनिक जीवन में ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाती हैं।

सेफ्टी से एम्पावरमेंट की नई दिशा

मिशन शक्ति ने महिला सुरक्षा को पुलिस, प्रशासन, स्कूल, कॉलेज, हेल्पलाइन, डिजिटल सिस्टम और समाज की साझा जिम्मेदारी के रूप में देखने की दिशा दी है।

जब महिला सुरक्षित महसूस करती है, तो वह पढ़ाई करती है, नौकरी करती है, बिजनेस शुरू करती है, बाजार जाती है, सफर करती है और अपनी बात खुलकर कहती है।

यूपी में पब्लिक स्पेस को ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश इसी बदलाव का हिस्सा है। हेल्पलाइन से मदद, हेल्प डेस्क से संवाद, सीसीटीवी से निगरानी, पिंक बूथ से भरोसा और जागरूकता से हिम्मत मिलती है। ये सभी कदम मिलकर महिला सेफ्टी को मजबूत बनाते हैं।

सेफ्टी से भरोसा, भरोसे से आजादी, और आजादी से महिलाओं की मजबूत भागीदारी।

पाठकों के लिए नोट: यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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